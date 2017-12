„Dacă trebuie să-i manipulez pe proşti pentru muzica mea, o fac cu mare drag”

Florin Chilian, artistul care reuşeşte să se menţină în atenţia publicului datorită stilului său muzical inconfundabil, a debutat pe marile scene relativ tîrziu, la 30 de ani, dar a făcut furori cu primul său album, intitulat „Iubi-interfaţă la realitate”, pe care l-a lansat în anul 2001. De atunci şi pînă în prezent, artistul a lansat numeroase hituri şi are mii de fani în România. Despre succesul său, dar şi despre planurile sale, Florin Chilian a vorbit într-un interviu acordat, în exclusivitate, cotidianului „Telegraf”.

Rep: Cum aţi petrecut Sărbătorile?

F.C: Eu nu cînt niciodată de Sărbători. Sînt destui disperaţi care vor să cîştige toţi banii de pe pămînt. Eu, nu. Prefer să stau cu prietenii, la un şpriţ.

Reporter: Cînd veţi lansa un nou album?

Florin Chilian: Am trei albume noi, despre care vorbesc de multă vreme. Primul material discografic pe care îl voi lansa se va intitula „Autistul”, care va fi uşor simfonic. Din punctul meu de vedere, acesta va fi cel mai bun şi cel mai bogat album al meu de pînă acum. Materialul „Autistul” este adresat guvernului, preşedinţiei, clasei politice. Cred că în această primăvară îl voi lansa pe piaţă.

Rep: La Constanţa cînd veţi reveni cu un concert?

F.C: Cu mare drag, cu prima ocazie cu care voi fi invitat, dar eu cînt pe foarte mulţi bani şi nu-şi permite toată lumea să mă cheme.

Rep: Constănţenii cîntă, la fiecare concert, alături de dvs. Este la fel şi în alte oraşe?

F.C: Da! Sînt tare norocos, măcar din acest punct de vedere.

Rep: A fost greu să vă lansaţi pe piaţa muzicală la 30 de ani?

F.C: Infinit de greu. Chiar aveam 33 de ani, era o vîrstă… A fost foarte greu, dar sînt mai încăpăţînat decît mulţi şi nu mi-e ruşine de talentul meu şi de faptul că, pe lîngă formele fără fund din context, eu chiar am ceva de spus. Ştiu exact unde e stînga, unde e cealaltă stîngă a mea… Că dreapta e doar o convenţie.

Rep: Aţi făcut compromisuri ca să aveţi succesul de astăzi?

F.C: Nu! Niciunul…

Rep: Care este reţeta succesului dvs.?

F.C: Din punctul meu de vedere… prostia contemporanilor. Se numeşte manipulare socială… Cînd am vrut să intru, în 2001, în show-biz, pe cinstite, am fost la casele de discuri, m-au refuzat toţi. Au spus că nu cînt ca „Animal X”. Atunci mi-am zis că am o datorie faţă de muzica mea şi dacă trebuie să-i manipulez pe proşti pentru acest lucru, o fac cu mare drag. Şi dacă doar atît trebuie să fac ca să fie bine, o fac şi cu mai mare drag. Atunci m-am chinuit puţin să construiesc personajul controversat Florin Chilian, pentru că asta atrage, scandalul.

Rep: De unde vine pasiunea pentru muzică?

F.C: Din pasiunea de a nu munci. Detest munca. Dacă vrei să mă omori, trimite-mă la birou, dimineaţa, la 7…

Rep: Dacă nu aţi face muzică, ce aţi face?

F.C: Aş fi musafir… Asta scrie pe cartea mea de vizită: Florin Chilian, musafir. Nu aş face nimic, m-aş însura cu o fată bogată şi proastă. Ce, numai Iri e de condamnat?!