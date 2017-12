Dacia, a cincea marcă auto în Franţa

Înmatriculările de autoturisme Dacia în Franţa au înregistrat o creştere anuală de 28,8% în perioada ianuarie - iunie 2014, ceea ce plasează marca de origine românească pe locul al cincilea în topul celor mai importante mărci auto din Franţa, după Renault, Peugeot, Citroën şi Volkswagen, arată datele publicate ieri de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA). 60.443 autoturisme marca Dacia au fost vândute în primele şase luni din acest an pe piaţa franceză, marca românească având o cotă de 5,26% din piaţă. O creştere procentuală şi mai mare (42,6%) s-a înregistrat în cazul înmatriculărilor de autoturisme Dacia în luna iunie 2014 - până la 11.733 de vehicule. Succesul mărcii Dacia pe piaţa franceză se bazează exclusiv pe două modele: Sandero, locul 8 în topul celor mai bine vândute maşini din Franţa, şi SUV-ul Duster, locul 11. Împreună, Sandero şi Duster reprezintă 87% din vânzările mărcii Dacia pe piaţa din Franţa.

Luna iunie 2014 a fost una prolifică şi pentru grupul Renault, pentru care înmatriculările au crescut cu 19,9% în ritm anual, până la 61.517 vehicule. Cu o cotă de piaţă de 26,37%, marca Renault revine la un nivel pe care nu l-a mai înregistrat din luna ianuarie 1999, a precizat directorul comercial de la Renault Franţa, Bernard Cambier. Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.

LIBERALIZAREA PIEŢEI AUTO Să ai propria maşină este pentru majoritatea dintre noi o necesitate, însă pentru cubanezi este un vis împlinit în sfârşit. Dealerii din Cuba au vândut 50 de maşini şi patru motociclete la nivel naţional, în primele şase luni de la eliminarea, pentru prima dată în jumătate de secol, a limitelor impuse populaţiei la achiziţiile auto, după ce preţurile foarte ridicate au făcut autovehiculele inaccesibile pentru cei mai mulţi. Cubanezii au aşteptat cu interes intrarea în vigoare, în luna ianuarie, a legii care ridica restricţiile, însă preţurile au fost majorate de patru ori sau chiar mai mult, astfel că un model sedan de familie a ajuns la un preţ similar cu maşinile sport europene. Statul a anunţat că 75% din veniturile obţinute din vânzarea de maşini noi vor fi investite în sistemul public de transport. Vânzările totale la cele 11 saloane ale dealerilor auto din Cuba au ajuns la doar 1,28 milioane de dolari în primele şase luni, a declarat vicepreşedintele companiei de stat Corporacion CIMEX, Iset Vazquez.

Până la începutul acestui an, cubanezii erau nevoiţi să ceară o autorizaţie din partea autorităţilor pentru a putea cumpăra de la dealerii de stat maşini noi, dar şi vechi, care au aparţinut, în cele mai multe cazuri, companiilor de închiriere de autovehicule. Cea mai mare parte a vânzărilor din acest an este reprezentată de autovehicule second-hand, având în vedere că preţul mediu s-a situat la 23.759 dolari, incluzând şi motocicletele. Spre exemplu, un dealer din Havana vinde un model Peugeot 206 din 2013 cu 91.000 de dolari după intrarea în vigoare a noii legi, în timp ce un model 508 are preţul de 262.000 de dolari.

Preţurile extrem de mari au atras protestele puţinilor cubanezi care se puteau gândi să-şi cumpere o maşină, având în vedere că cei mai mulţi angajaţi la stat câştigă echivalentul a circa 20 de dolari SUA pe lună. Preţurile foarte mari au nemulţumit şi companiile străine şi eventualii investitori, care au nevoie de permisiunea statului pentru a putea aduce în ţară o maşină nouă sau second-hand fără să suporte costurile mari asociate preţurilor din Cuba. Autorităţile de la Havana au început să relaxeze treptat piaţa auto. Din 2011 permit oamenilor să vândă şi să cumpere maşinile pe care le deţin. Înainte, cubanezii puteau vinde şi cumpăra liber doar maşini care se aflau în ţară dinainte de revoluţia din 1959. Astfel, pe străzile din Cuba pot fi întâlnite în număr mare maşini americane de epocă, dar şi autoturisme Lada importate înainte de 1991, când Uniunea Sovietică era principalul susţinător al ţării.