Dacia Duster, lansată la Geneva

Investiţie majoră

Mult-aşteptată pe piaţa românească, Dacia Duster a avut lansarea oficială, marţi, la faimoasa expoziţie auto de la Geneva. Maşina poate în sfârşit să fie achiziţionată la preţuri cuprinse între 10.500 de euro şi 15.600 de euro cu TVA inclus, în funcţie de versiune. Astfel, varianta 4x2 a Duster costă 10.500 de euro, în timp ce versiunea 4x4 poate fi achiziţionată la 12.300 de euro. Modelul Ambiance 4x2 costă 11.000 euro, iar cea Ambiance 4x4 porneşte de la un preţ de 12.800 de euro. Totodată, versiunea Laureate în versiunea 4x2 are un preţ de pornire de 11.900 de euro, iar în cazul celei 4x4 de 13.700 de euro. Preţurile variantelor 4x2 diesel variază între 12.150 de euro şi 13.800 euro, iar pentru cele 4x4 între 14.700 de euro şi 15.600 de euro. Pentru dezvoltarea şi industrializarea la Mioveni a proiectului Duster, inclusiv pentru noua cutie de viteză (TL8 cutie mecanică 4x4, 6 viteze) şi pentru toate motorizările Euro 4 şi Euro 5 care urmează să fie lansate, Dacia a investit 290 de milioane de euro. Din această sumă, în uzină s-au investit aproximativ 70 de milioane de euro.

Eficienţă maximă

Preluarea unor piese de la alte modele a permis optimizarea investiţiei. Astfel, peste 50% din piese sunt preluate de la alte vehicule din gama Dacia şi Renault, cum ar fi motorul şi cutia de viteze. Capacitatea de producţie maximală instalată la Mioveni este de 25 de vehicule Duster pe oră. În timp, modelul Duster ar putea reprezenta peste o treime din producţia de la Mioveni. Modelul Duster va fi lansat în primăvara acestui an şi în Europa, Turcia, Africa şi Magreb (Tunisia, Algeria, Maroc, Egipt, Libia şi Mauritania), iar din iunie va fi disponibil, sub marca Renault, şi în Ucraina, Orientul Mijlociu (Iordania, Siria, Liban, Egipt) şi unele ţări din Africa. Uzina de la Mioveni produce vehicule destinate tuturor acestor pieţe, atât sub marca Dacia, cât şi Renault. În 2011, Duster va fi produs, sub marca Renault, şi la uzina de la Curitiba (Brazilia), care asamblează deja modelele Logan, Sandero şi Sandero Stepway. Automobilele fabricate la Curitiba vor fi vândute în Brazilia, Argentina, Mexic şi Chile. Modelul Duster va mai fi industrializat şi produs în Rusia, la uzina Avtoframos din Moscova. În regiunea Golfului Persic, Duster va fi disponibil din 2011, sub marca Renault, fiind produs tot la Mioveni. Pe lângă Duster, Dacia mai produce şase modele de maşini, respectiv Logan Berlină, Logan MCV, Logan Van, Logan Pick-up, Dacia Sandero şi Dacia Sandero Stepway. Constructorul de automobile, membru al grupului francez Renault, a vândut anul trecut 311.282 de maşini, cu 20,5% în plus faţă de 2008, însă vânzările din România au coborât cu peste 50%, la 41.862 de autovehicule, compania reuşind totuşi să îşi majoreze uşor cota pe piaţa locală. Noul model al Dacia-Renault are câteva mii de clienţi pe lista de aşteptare, a declarat marţi, la Geneva, directorul comercial al constructorului, Fabrice Cambolive, menţionând că maşina va intra şi în programul naţional de înnoire a parcului auto.