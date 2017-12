Dacia merge bine în Franţa

Vânzările de autoturisme Dacia în Franţa au înregistrat o creştere de 9,1% în primele şase luni ale acestui an, aceasta fiind cea mai mare creştere procentuală înregistrată de un constructor auto pe piaţa franceză, arată datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile. Un număr de 44.923 de autoturisme Dacia au fost vândute pe piaţa franceză, în perioada ianuarie - iunie 2013, faţă de 41.179 de unităţi în perioada similară a anului trecut. În iunie 2013, vânzările Dacia au înregistrat un declin de 20,2%, la 7.748 unităţi, faţă de 9.706 unităţi în iunie 2012. În total, înmatriculările de autoturisme noi în Franţa au înregistrat, luna trecută, o scădere de 9%, până la 190.199 unităţi, după un declin de 10,3% în luna mai. Dintre companiile auto străine, cele mai mari scăderi s-au înregistrat la General Motors (31,4%), Hyundai (22,7%), Nissan (17%) şi BMW (15,9%), în timp ce înmatriculările Fiat au crescut cu 20,4%. În primele şase luni ale acestui an, înmatriculările de autoturisme noi în Franţa au înregistrat o scădere de 11,3% până la 930.320 unităţi. Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile şi-a reafirmat estimarea privind un declin de 8% al vânzărilor auto în acest an, apreciind că, probabil, piaţa auto franceză este acum la cel mai redus nivel din istorie.