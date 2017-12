Dacia Mircea Vodă s-a detaşat în Seria Nord a Campionatului Judeţean de Fotbal

În Campionatul Judeţean de fotbal, a fost o etapă favorabilă pentru Dacia Mircea Vodă. Prima clasată în Seria Nord s-a distanţat la cinci şi, respectiv, şapte puncte faţă de urmăritoare, după ce a învins cu 2-1 pe Ştef Serv Seimeni, ocupanta poziţiei a treia, iar Dunărea Ciobanu a reuşit doar o remiză la Seimeni, cu Gloria. Seria Est continuă să fie dominată de echipele satelit, Techirghiol şi Cobadin făcînd rocadă în fruntea clasamentului. Aici este greu de dat un pronostic în privinţa echipei care va promova direct, candidate fiind Valu lui Traian, Comana, Amzacea şi Topraisar. În Sud, Peştera Dobrogei Peştera este lider detaşat, duelul pentru şefie cu Dunărea II Ostrov, echipă fără drept de promovare, fiind doar unul al orgoliilor.

Iată rezultatele înregistrate duminică (s-a jucat etapa a 17-a în Est şi Nord, respectiv a 16-a în Sud) - SERIA EST: Fulgerul Chirnogeni - CFR Constanţa 1-2 (Daviduţă 70 - M. Şerban 60, Dumitrache 75); Luceafărul Amzacea - Sparta II Techirghiol 4-6 (Ismail 57, Sofronie 76, 82, 90 - Pavlicu 22, 38, 44, 56, Gh. Hrib 67, Văleanu 79); Avîntul Comana - Aurora II 23 August 4-0 (I. Cristea 30, 62, Istrate 71, 83); AS Bărăganu - Voinţa Valu lui Traian 1-7 (Neacşu 61 - C. Ivan 19, D. Mustafa 22, 56, 68, Al. Neagu 23, 88, Bebu 49); Viitorul Cerchezu - Unirea Topraisar 0-4 (Ianoş 21, 50, Iordachi 40, Al. Dumitru 88); AS Independenţa - Viitorul II Cobadin 5-0 (Parfene 9, 14, 32, Osman 69, I. Geană 76); Viitorul Mereni - AS Ciocîrlia 3-0 (Socianu 63, Grosu 70, Cruceru 86); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Recolta Negru Vodă 2-2 (Budilcu 50, Grigoraş 73 - Ciortan 55, Gh. Andrei 80). Clasament: 1. Techirghiol II 39p; 2. Cobadin II 36p; 3. Valu lui Traian 36p; 4. Comana 35p; 5. Amzacea 32p; 6. Topraisar 31p; 7. CFR 29p; 8. Negru Vodă 29p; 9. 23 August II 27p; 10. Chirnogeni 24p; 11. Mereni 22p; 12. Independenţa 18p; 13. Ciocîrlia 17p; 14. Valea Dacilor 14p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p.

SERIA NORD: CSS Medgidia - Pescăruşul Gîrliciu 1-3 (Doroiman 13 - Furnică 14, 84, Dimache 56); Gloria Seimeni - Dunărea Ciobanu 1-1; Dunaris Topalu - Ulmetum Pantelimon 2-2 (G. Ion 11, Teacă 19 - Cucu 56, N. Toma 88); Viitorul Tîrguşor - Sport Club Horia 3-1 (I. Cernavalenco 26, 79, N. Palaşcă 60 - Bălan 79); Pescarul Ghindăreşti - Sportul Tortomanu 0-5 (Mărgean 3, 38, Manole 29, Noman 61, Cojocaru 80); Steaua Dorobanţu - Viitorul Fîntînele 4-2 (Dobrogeanu 12, 30, P. Grosu 55, 70 - I. Drăgan 19, 60); Dacia Mircea Vodă - Ştef Serv Seimeni 2-1 (V. Ciobanu 17, 37 - Oană 89); Viitorul Vulturu - Voinţa Siminoc 1-4 (M. Berdilă 52 - Vălimăreanu 16, Pascal 22, 78, C. Roşca 67). Clasament: 1. Mircea Vodă 46p; 2. Ciobanu 41p; 3. Ştef Serv Seimeni 39p; 4. Siminoc 33p (16j); 5. Gîrliciu 32p; 6. Tortomanu 30p; 7. Fîntînele 25p; 8. Pantelimon 24p (16j); 9. Gloria Seimeni 24p (16j); 10. Topalu 23p; 11. Horia 18p (16j); 12. Ghindăreşti 17p; 13. CSS Medgidia 16p; 14. Tîrguşor 13p; 15. Dorobanţu 6p; 16. Vulturu 4p.

SERIA SUD: Trophaeum Adamclisi - Peştera Dobrogei Peştera 1-4 (Dună 6 - Piron 33, 48, David 75, I. Toma 85); Inter Ion Corvin - Marmura Deleni 5-4 (Ceti 5, Codreanu 13, Maxim 19, G. Sandu 44, 84 - Toderică 10, Stoian 34, Vişan 35, I. Petcu 50); Sacidava Aliman - Dunărea II Ostrov 1-2 (D. Sivriu 27 - Macaşoi 58, Gh. Ilinca 72); Sport Prim Oltina - Progresul Dobromir 3-0 (G. Plăcintă 3, 31, M. Plăcintă 30). Clasament: 1. Peştera 38p; 2. Ostrov II 36p; 3. Oltina 26p (15j); 4. Adamclisi 23p; 5. Ion Corvin 19p (15j); 6. Deleni 14p; 7. Aliman 13p; 8. Dobromir 8p.