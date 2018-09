Dacia Mircea Vodă şi ITC conduc în Liga a VI-a

Duminică s-au disputat partidele din etapa a patra a Ligii a VI-a la fotbal constănţene. În cele două serii au fost programate confruntări între primele clasate, Dacia Mircea Vodă, în Seria Nord, şi ITC, în Seria Sud, având câștig de cauză în deplasare, acestea fiind și singurele victorii ale oaspeților.

Rezultate - SERIA NORD: Victoria Mihai Viteazu - Dacia Mircea Vodă 1-2

Flacăra Crucea - Ulmetum Pantelimon 9-1

Viitorul Cuza Vodă - Steaua Speranţei Siliştea 5-1

Gloria Seimeni - Pescăruşul Gârliciu 3-1

Dunărea Ciobanu - Pescarul Ghindăreşti 7-1

Înfrăţirea Cogealac - Emaus Cernavodă 7-3

Clasament: 1. Dacia Mircea Vodă 12p (golaveraj: 27-7), 2. Flacăra Crucea 9p, 3 jocuri (16-3), 3. Victoria Mihai Viteazu 9p (13-4), 4. Viitorul Cuza Vodă 9p (14-6), 5. Gloria Seimeni 9p, 3j (8-3), 6. Dunărea Ciobanu 6p (16-14), 7. Înfrăţirea Cogealac 6p (14-17), 8. Steaua Speranţei Siliştea 3p, 3j (9-10), 9. Ulmetum Pantelimon 1p (4-17), 10. Emaus Cernavodă 1p (9-25), 11. Pescarul Ghindăreşti 0p, 3j (3-14),12. Pescăruşul Gârliciu 0p (4-17).

SERIA SUD: Viitorul Cobadin - CS Negru Vodă 2-1

Fulgerul Chirnogeni - Old Boys Cobadin 1-1

Voinţa Cochirleni - Trophaeum Adamclisi 3-1

AS Lumina - ITC 0-6

AS Viişoara - Dunărea Ostrov 3-0

AS Bărăganu - AS Independenţa 1-1

Flacăra Viişoara a stat în această etapă.

Clasament: 1. ITC 12p (golaveraj: 19-4), 2. AS Viişoara 10p (9-2), 3. AS Lumina 7p (18-15), 4. Voinţa Cochirleni 7p (14-12), 5. AS Independenţa 6p (8-6), 6. Viitorul Cobadin 6p (4-5), 7. Fulgerul Chirnogeni 5p (14-7), 8. CS Negru Vodă 4p (7-5), 9. Trophaeum Adamclisi 3p, 3j (3-7), 10. Flacăra Viişoara 3p, 3j (7-22), 11. Old Boys Cobadin 2p (4-12), 12. AS Bărăganu 1p, 3j (4-6), 13. Dunărea Ostrov 0p, 3j (1-9).