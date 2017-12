Dacia şi Chevrolet, în top

Dacia, Chevrolet, Volkswagen, Ford şi Opel sunt mărcile de autoturisme care au înregistrat în acest an cele mai importante creşteri ale cotei de piaţă, în timp ce Hyundai, Fiat, Peugeot şi Toyota şi-au redus prezenţa în vânzările auto. Cea mai importantă \"mişcare\" în piaţă după primele nouă luni a avut-o Dacia, care avansat cu 3,2 puncte procentuale, ajungând la 33% din totalul vânzărilor, reiese din datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile. Marca românească este urmată în topul constructorilor care au câştigat cotă de piaţă de Chevrolet şi Volkswagen, care au urcat cu 1,7 şi 1 puncte procentuale, la 4,6%, respectiv 8,3% din vânzări. Creşteri mai moderate au înregistrat Ford, de 0,9 puncte, la 7,6%, Opel, de la 4,5% la 5,3%, şi Skoda, de la 6,8% la 7,5%. La polul opus, Hyundai a pierdut în acest an 3,6 puncte din cota de piaţă pe care o deţinea în 2009, marca sud-coreeană ajungând să reprezinte 4,7% din vânzările auto locale. O scădere importantă a înregistrat şi Fiat, care a coborât de la 3,8% la 2,3% din totalul pieţei. Poziţii inferioare anului trecut ocupă şi Peugeot şi Toyota. Marca franceză a scăzut de la 3% la 2,5%, în timp ce cota de piaţă a constructorului nipon s-a redus cu 0,3 puncte, la 2,4%. Vânzările de autoturisme au scăzut în primele nouă luni ale acestui an cu 32%, la 78.152 unităţi.Vânzările raportate pentru întregul an 2009 arată o cădere de 52%, la 130.193 unităţi.