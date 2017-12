Dacian Cioloș, premier și după alegerile parlamentare?

Vicepreședintele PNL Mircea Hava se declară convins de faptul că Dacian Cioloș va accepta să continue guvernarea susținut de PNL, întrucât "e un om deosebit", care "a lăsat o leafă și o poziție fantastică" pentru a fi, în România, "responsabil pentru că plouă şi pentru că ninge". Întrebat duminică, dacă Dacian Cioloș va accepta să continue guvernarea susținut de PNL, în condițiile în care partidul va avea majoritate, Hava a răspuns ferm: ”Da, sunt sigur”. ”Pe viitor vor veni multe lucruri și, vă spun cinstit, este legat de premierul Cioloș pe care noi, PNL, dorim să-l susținem pentru că programul dânsului este similar cu programul nostru și dorim să-l susținem în continuare ca premier”, a spus liderul liberal.

Potrivit vicepreședintelui PNL, Dacian Cioloș nu a venit în România ca "un aventurier". "Cioloș a lăsat o leafă și o poziție fantastică, la care toți visăm, ca să vină aici să fie ciuca bătăilor, să fie responsabil pentru că plouă, ninge și ce mai vreți dumneavoastră, dar a vrut să facă lucrul acesta și asta demonstrează că domnul Cioloș e un om deosebit. El are un program care e similar cu al nostru, nu poți să ai un program de dreapta decât dacă ești de dreapta. Eu sunt sigur, acum, că domnul Cioloș va dori să continuăm împreună acest lucru”, a spus Hava. În altă ordine de idei, Mircea Hava a spus că a fost propus de către Vasile Blaga și alți colegi să preia funcția de copreședinte al PNL, însă a refuzat.

”Era o propunere ca eu să merg copreședinte (…) A fost această discuție, am spus că nu, pentru că avem nevoie de un singur președinte. Fuziunea trebuie terminată, eu cred că am terminat-o, toți avem încredere în Alina (Gorghiu - n.r.). Alina nu rămâne acolo un fel de dictator cum ar crede cineva. E un om echilibrat, care respectă ceea ce am hotărât”, a afirmat Hava. Întrebat dacă Alina Gorghiu este potrivită să conducă partidul, Hava a răspuns afirmativ, însă a spus că va fi ”extraordinar de greu” pentru ea, cu toate că nu va conduce singură. ”Să nu credeți că partidul este un autobuz în care ne îndesăm toți și pe care cineva îl conduce. Din fericire, pentru că așa am hotărât, conducerea se face cu oamenii care sunt lângă dânsa. Doamna Gorghiu e reprezentantul nostru, mă bucur foarte mult că toți colegii au înțeles lucrul acesta și că am ajuns aici”, a mai spus Hava. Mircea Hava face parte din comitetul de organizare și unire al PNL, fiind unul dintre foștii lideri ai PDL.