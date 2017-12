Dacian Cioloş: ''Proiectul nu va afecta salariile existente. Prioritară este Sănătatea''

Premierul Dacian Cioloş a făcut marţi seară, de la Guvern, câteva precizări despre proiectul de ordonanta de urgenta privind salarizarea bugetarilor. Şeful Executivului a precizat că se urmăreşte reechilibrarea salariilor din Educaţie şi Sănătate, însă în limitele bugetului disponibil.

''Am cerut domnului ministru sa analizeze posibilitatea ca in alocarea bugetara pe care ne-o putem permite, pastrand obiectivul asumat de a rezolva problema corectiilor de incadrare pentru toate categoriile de salariati in aceeasi unitate publica, sa venim pentru sistemul de sanatate cu o abordare completa, o abordare unitara de corectare si reechilibrare a salariilor. Nu vrem sa facem ca si altii care promit, lanseaza petarde cu alocari bugetare, dupa care fug ca nu pot sa faca, noi ne limitam la ceea ce stim ca putem face'', a spus Dacian Cioloş.