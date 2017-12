Dacie aproape decapotată de un semn de circulaţie

O autoutilitară a dărîmat, luni noapte, o barieră de restricţionare a înălţimii maşinilor, amplasată pe strada Traian din Constanţa şi al cărei rol era să nu le permită autotrenurilor să circule prin acea zonă. În urma impactului, indicatorul de înălţime s-a prăbuşit şi în cădere aproape a decapotat un alt autoturism care venea din sens opus. Şoferul autoutilitarei cu numărul de înmatriculare B-51-PBL, a spus că nu este pentru prima dată cînd merge pe strada Traian cu acest tip de autoturism, dar că pînă acum nu a avut parte de incidente. “Aici există mai multe bariere de acest tip. Am trecut de prima fără nicio problemă, dar pe cea de-a doua am acroşat-o. Am dărîmat-o şi în cădere a lovit şi o Dacie care venea pe contrasens”, a povestit Gheorghe Parască, şoferul autoutilitarei. În automobilul Dacia Nova se aflau patru persoane. Şoferiţa a fost lovită uşor şi transportată la spital, unde i s-au acordat primele îngrijiri, iar acum este în afara oricărui pericol. Ceilalţi pasageri ai autoturismului au povestit că femeia era mai degrabă speriată, decît rănită. “Veneam pe cealalt sens de mers şi ne-am pomenit că sîntem loviţi de acea bară. Nici nu ne-am dat seama ce s-a întîmplat. Cred că şoferul autoutilitarei nu a văzut bariera”, a povestit unul dintre pasagerii maşinii avariate. La locul accidentului a ajuns şi un echipaj al Poliţiei Rutiere, care a demarat o anchetă pentru a constata exact în ce condiţii s-a produs coliziunea. “Din primele cercetări reiese că şoferul autoutilitarei a lovit şi dărîmat bara de restricţie a înălţimii, care în cădere a acroşat şi un alt autoturism. Şoferul a fost testat cu alcooltestul şi am constatat că nu consumase alcool”, a declarat ag. princ. Georghe Ilie. Şoferul autoutilitarei va trebui să plătească daunele şi reparaţia barierei pe care a distrus-o, dar şi să îi dea explicaţii managerului firmei a cărei maşină o luase în afara programului. “Am fost sunat de un prieten care mi-a spus că una dintre maşinile de marfă a fost avariată pe strada Traian. Cînd am ajuns aici l-am văzut pe şofer care nu se afla în timpul programului şi care a luat utilitara fără să anunţe pe nimeni”, a spus Mihai Dumitru, patronul unei firme de construcţii.