DADL NU „Respectă plaja!”

Sub egida „ne-am adunat ca să ne-ntîlnim”, la Mangalia a avut loc deschiderea lucrărilor proiectului „Respectă plaja!”, cu al său program „Să păstrăm apele curate!”. „Adunaţii” de la Mangalia, în ordinea implicării concrete în peisajul litoralului constănţean (Respectă plaja!), au fost: Mircea Toma, Claudiu Tusac - primarul Mangaliei, Marius Postelnicescu - directorul general al Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR) şi Gheorghe Babu - directorul Direcţiei Apelor Dobrogea-Litoral (DADL). Motivul adunării? Păi, după cum spuneam mai sus, „Respectă plaja!” - „Să păstrăm apele curate!”. S-ar părea însă că acest subiect, sub soarele gratuit-generos al Mangaliei, după dezbaterile liniştite ale „work-shop-ului despre apă” (după cum s-au exprimat participanţii, purtători de cuvînt ai Direcţiilor Apelor din ţară), a fost greu înghiţibil, de digerat ce să mai spunem, şi a fost cotat drept neinteresant! Nu face obiectul discuţiilor, a titrat o doamnă ce s-a erijat în apărătoarea grupului a cărui pudoare fusese violată de adevărurile crunte ale realităţii înconjurătoare: plaje distruse de mormane de gunoaie, beach-baruri răzleţe la tot pasul, înghiţind nisipul şi făcînd imposibilă misiunea milenară a litoralului - aceea de a oferi turiştilor un spaţiu civilizat pentru baia anuală de soare, poluarea şi mizeria nemaiîntîlnită de pe ţărmul Mării Negre, care transformă iniţiativa de a intra în apă într-o aventură demnă de eroii mitologici etc. Întrebat cum va gestiona situaţia de criză a litoralului constănţean, directorul DADL oferă vagi indicaţii legislative, ca de obicei, aruncînd în ochii necunoscătorilor, cu cele trei legi pe care le tot pomeneşte din martie, cînd în fatidica zi de 13, şi-a luat angajamentul, în faţa Consiliului Local Constanţa, care tocmai votase PUZ-ul plajelor, că va dărîma tot ce înseamnă construcţie ilegală pe litoralul românesc. Să mai amintim că pînă acum nu s-a întîmplat nimic? Ba mai mult, cu o zi înaintea celebrului Parteneriat pentru Litoral în care reprezentanţii de drept ai litoralului şi primarul Constanţei au părăsit şedinţa, s-a început construcţia, la cîteva sute de metri de locul reuniunii, a unui nou şi măreţ beach-bar, care, întîmplător desigur („coincidenţă stranie”, domnule Babu?), aparţine unui fost director al Administraţiei Porturilor Constanţa, liberal şi el. În faţa întrebării despre legea care pomeneşte despre interdicţia completă de a se construi pe litoral între datele de 15 mai şi 15 septembrie, directorul DADL a tăcut chitic, predînd ştafeta directorului ANAR care, nevinovat dar diplomat, a explicat, cu lux de amănunute o teorie general-valabilă despre litoral, recunoscînd însă că situaţia nu este aşa cum ar trebui să fie. Preluînd discursul, Claudiu Tusac a pomenit de prezenţa unui vid legislativ, de obligativitatea DADL-ului de a demola construcţiile ilegale care sufocă plajele şi despre necesitatea trecerii administrării plajelor în subordinea autorităţilor locale. Jurnalistul, ong-istul şi vamaiotul Mircea Toma, „vinovatul fără vină”, liantul dintre monstruozitatea lui „este” şi necesitatea lui „ar trebui să fie”, a explicat: „Plaja înseamnă contactul cu natura, adică din ce în ce mai puţine interfeţe artificiale. După ce stăm 11 luni între betoane, gaze de eşapament şi zgomot, vreau să fiu o dată pe an în contact nemijlocit cu natura... Aceasta este însă doar părerea mea. La Vama Veche s-au demolat beach-barurile pentru că acolo nu au existat interese. Este foarte simplu”. Printr-un silogism simplu, dacă în Vamă s-au demolat pentru că nu există interese, în Mamaia nu se vor demola pentru că, dimpotrivă, există interese maxime! Iar responsabilii cu demolările, care NU „Respectă plaja!”, tac chitic şi aşteaptă să treacă sezonul şi să intervină forţele naturii pentru a dărîma coşmeliile ilegale!