Daimler, anchetată pentru manipularea emisiilor vehiculelor Mercedes-Benz Sprinter

Producătorul auto Daimler a anunţat că autorităţile din Germania au iniţiat o anchetă privind potenţiala manipulare a emisiilor, acţiunea vizând aproximativ 260.000 de vehicule Mercedes-Benz Sprinter, informează agenţiile The Associated Press şi Bloomberg. Autoritatea germană de reglementare în domeniul auto (KBA) a programat o audiere în acest caz, iar jurnaliştii germani relatează că firma Daimler ar putea primi ordin să recheme în service vehiculele vizate. KBA analizează o potenţială manipulare a emisiilor folosind "dispozitive nepermise", informează publicaţia Bild am Sonntag, citată de agenţia Bloomberg. Daimler a comunicat că a informat autoritatea de reglementare că "funcţionalitatea în cauză este prezentă în diferite serii de producţie" şi că a efectuat o evaluare. Luna trecută, procurorii germani au amendat compania cu 870 de milioane în legătură cu certificarea de vehicule diesel care aveau emisii peste limitele admise.