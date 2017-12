Dalai Lama apreciază că Tibetul a devenit ”iadul pe pămînt”

Liderul spiritual a uimit ieri, cu o declaraţie categorică pe tema autonomiei Tibetului. Dalai Lama a solicitat, marţi, o autonomie legitimă şi semnificativă pentru Tibet faţă de regimul chinez şi nu independenţă, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a rebeliunii eşuate împotriva oficialilor de la Beijing, din martie 1959, în urma căreia liderul spiritual al tibetanilor, Dalai Lama, a fost nevoit să se exileze. ”Noi, tibetanii, sîntem în căutarea unei autonomii legitime şi semnificative, care să ne permită să trăim în cadrul Republicii Populare China”, a afirmat liderul spiritual al budismului tibetan, într-un discurs de la locul său de exil din Dharamsala, în nordul Indiei. ”Nu am nicio îndoială: justiţia va prevala în legătură cu cauza tibetană”, a apreciat acesta. Pe de altă parte, Dalai Lama a acuzat China că a ucis sute de mii de tibetani de la invazia Tibetului, la începutul anilor \'50 şi că a transformat acest teritoriu într-un ”iad pe pămînt”. ”Aceşti ultimi 50 de ani au fost unii de suferinţă şi distrugeri pentru teritoriul şi poporul Tibetului”, a afirmat liderul tibetan în timpul aceluiaşi discurs.

Sute de tibetani sînt în continuare daţi dispăruţi, la un an de la reprimarea unei manifestaţii de către China, au acuzat organizaţii pentru apărarea drepturilor omului, potrivit cărora autorităţile de la Beijing ar ascunde torturi şi rele tratamente. Organizaţia International Campaign for Tibet, care realizează cercetări pornind de la statistici oficiale, estimează că 1.200 de tibetani au fost daţi dispăruţi în urma manifestaţiilor, care au coincis cu organizarea Jocurilor Olimpice de la Beijing şi a obţinut numele a 600 dintre aceştia. “Guvernul chinez a ascuns masiv torturile, dispariţiile şi masacrele”, susţine organizaţia într-un raport în care autorităţile chineze sînt acuzate că au încercat să prezinte o mişcare fără precedent drept “răscoală violentă”, iar realitatea este că peste 130 de manifestaţii, majoritatea paşnice, au avut loc în regiunile tibetane. Organizaţia susţine că tibetanii deţinuţi au fost trataţi cu brutalitate extremă, astfel încît unii dintre ei nu mai pot vorbi sau merge după ce au fost eliberaţi. Autorităţile chineze sînt acuzate că au folosit o nouă linie feroviară transtibetană pentru a transporta deţinuţii în provincia vecină Qinghai. Totodată, organizaţia de apărare a drepturilor omului Human Rights Watch afirmă într-un raport că peste 100 de manifestanţi au compărut în faţa tribunalelor chineze, dar procesele acestora au fost influenţate politic.