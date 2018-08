D’ale vecinului - 10 metri de eșarfe cu ciucuri pentru domn’ primar! Să trăiască!

Dacă tot e weekend și suntem mai puțin stresați și încruntați, să vorbim un pic despre eșarfele domnului primar al Constanței, Decebal Făgădău. Potrivit unui anunț de pe site-ul administrației locale, Primăria noastră buclucașă a finalizat săptămâna trecută o procedură foarte importantă: cumpără steaguri! Şi chiar este, căci ne aducem aminte cu tristețe de sărbătorirea Zilei Drapelului României, din acest an, de la Constanța, când au fost arborate o mână de steaguri tricolore în tot orașul, în comparație cu Bucureștiul și probabil cu alte municipii (cel puțin Capitala am vizitat-o și am putut constata), unde peste tot dădeai cu ochii de drapelul nostru și simțeai că e sărbătoare şi te simţeai mândru că ești român.

Dar, mai bine mai târziu decât niciodată! Așadar, Primăria Constanța a solicitat oferte pentru achiziționarea a peste 1.000 de steaguri (ale Uniunii Europene, ale NATO, ale României și cu emblema Primăriei Constanța sau a Dobrogei). Din fericire, cele mai multe steaguri tricolore ale României – peste 800 –, confecționate din materiale de mătase rezistentă la intemperii, pentru exterior. Promitem să aflăm care au fost prețurile ofertate pentru toate aceste produse, dar deocamdată să ne bucurăm că poate, la anul, ne vom putea mândri și la Constanța cu drapelul țării noastre, pe 26 iunie.

Ne-a atras, însă, atenția un amănunt: printre toate aceste produse, se numără și... eșarfe primar. Stați liniștiți, domnul Făgădău nu vrea să își achiziționeze eșarfe pe care să și le înfășoare în jurul gâtului, asortate la costumele pe care le poartă la birou (doar Cetățeanul Coman e cunoscut pentru acest brand, nu? Lui Decebal Făgădău nici cu adidașii la costum nu i-au ieșit, of! – n.r.). S-au cerut oferte pentru eșarfele pe care le poartă în diagonală, pe piept, semn al funcției de primar pe care încă o ocupă. Fâșii din mătase, tricolore (având culorile drapelului național – fiecare culoare trebuie să aibă aceeași lățime), care se vor termina la unul din capete cu un ciucure. În plus, eșarfele trebuie să aibă 2 m lungime și 15 cm lățime.

Culmea, însă, edilul-șef vrea cinci astfel de produse! Oare pentru ce? Că doar nu și le schimbă în fiecare lună?! Bea prea mult la banchetele solemne și le pătează cu vinurile Dobrogei? Mânăncă având eșarfa pe piept și scapă sosuri pe ea? Nu pare un astfel de specimen. Și nici nu iese prea mult la evenimente și ceremonii oficiale din „turnul de fildeş“ pe care și l-a creat! Atunci? Pentru ce cinci? Dacă am judeca, să zicem, la rece, cinci eșarfe le-ar folosi chiar și zece ani. Păi nu se demodează? Poate apar alte modele, alte materiale, de ce să-ți cumperi cinci acum, mai ales că peste doi ani poate nu mai ești tu primarul Constanței!

Probabil, domnul Făgădău și-a propus să aibă o intensă activitate publică până în 2020, doar mâine-poimâine intrăm în campanie electorală (dacă nu am și intrat deja) și trebuie să convingă, iar, electoratul, că e cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai serios și cel mai cinstit. Şi dacă până acum nu s-a remarcat prin cine știe ce realizare, în următorii doi ani trebuie să ducă o viguroasă luptă de convingere a constănțenilor, ca să nu i se tragă scaunul. Și atunci cinci eșarfe nu-i ajung, că se vor uza repede, și pentru alegeri trebuie să-și cumpere altele, neroase și scrobite, pentru a privi visător, pe geam, din turnu-i de fildeş încă patru ani!

Vecinu’ de la Tomis