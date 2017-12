Dan Bălan face furori în showbiz-ul rusesc

Dacă, în urmă cu câţiva ani, lua cu asalt topurile muzicale autohtone, cu trupa O-Zone şi ulterior, cunoştea succesul şi pe cont propriu - mai mult în România, decât în America, unde îşi încercase norocul - Dan Bălan se pare că s-a reorientat, de ceva vreme, spre publicul din Rusia. Săptămâna aceasta, melodia pe care o interpretează împreună cu Vera Brezhneva, „Lepestkami Slez” (Petals of Tears), s-a plasat pe locul I în topul principal muzical al Rusiei - Tophit. Astfel, împreună cu single-urile „Chica Bomb” şi „Justify Sex”, cântăreţul moldovean devine posesorul a trei single-uri Number One consecutiv, performanţă atinsă doar într-un an de la lansarea sa în showbiz-ul rusesc.

Mass-media din Rusia comentează că de un asemenea succes nu s-a mai bucurat de mult timp niciun artist internaţional sau din spaţiul ex-sovietic.

Dan Bălan s-a plasat pe poziţia a II-a în Tophit 200 pentru întreg anul 2010 cu piesa „Chica Bomb”, acumulând aproximativ 510.000 de difuzări la 150 de posturi de radio.

Dan a mărturisit că este mulţumit de faptul că a reuşit, într-un timp record, să placă publicului rusesc şi speră că această conexiune va fi una durabilă şi fructuoasă.