Dan Bălan, pe locul 3 în topul difuzărilor de săptămâna trecută

Cea mai difuzată piesă pe posturile de radio din Romania, în perioada 4 - 10 ianuarie, potrivit Top 10 Airplay Chart Romania, întocmit de Nielsen Music Control, este „I Gotta Feeling”, aparţinând trupei Black Eyed Peas. Singura melodie autohtonă ce a reuşit să pătrundă pe podium-ul clasamentului este însă „Chica Bomb”, cântată de Dan Bălan, care se află pe locul trei, sub cântecul „Beat Again” al celor de la JLS. În ordine descrescătoare, sub piesele amintite, din clasamentul săptămânii trecute mai fac parte următoarele piese: „Bad Romance” - Lady Gaga, „Change” - Puya Feat. Camelia si George Hora, „Hotel Room Service” - Pitbull, „Sexy Love” - Residence Deejays & Frissco, „Samba” - Andreea Bănică Feat. Dony, „S.O.S. (Let The Music Play)” - Jordin Sparks şi „Voila” - Radio Killer.