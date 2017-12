Dan Bălan, pe locul I în Romanian Top 100

Primul extras pe single de pe albumul solo al lui Dan Bălan, „The Power of Shower”, piesa „Crazy Loop (Mm-Ma-Ma)”, a ajuns pe locul I în Romanian Top 100, la numai o săptămînă după ce se situase pe locul al doilea în acelaşi clasament. Mai mult, potrivit sistemului oficial de monitorizare a difuzărilor muzicale (Nilsen), la ora actuală, piesa „Crazy Loop” ocupă primul loc în topul difuzărilor radio şi tv din România. „Este o mare bucurie pentru mine că primul single promovat de pe album a ajuns pe locul I! Îmi amintesc de primul mare succes O-zone în România, piesa „Despre tine” care, la fel ca şi Crazy Loop astăzi, după şapte săptămîni era pe locul doi, iar după opt săptămîni urca pe locul 1 în RT100. Este aceeaşi nebunie ca şi atunci, şi în România şi în Moldova şi nu pot decît să sper că al doilea single de pe albumul The Power of Shower o să placă publicului cel puţin la fel de mult cum a plăcut Dragostea din Tei”, a declarat, încîntat, Dan Bălan.

Sfîrşitul de an plin de succese răsplăteşte pe deplin munca depusă de artist, Dan lansînd, în 2007, primul său proiect solo. Odată cu sosirea în ţară a artistului, după o perioadă de absenţă de aproape trei ani, pentru Dan Bălan a început o perioadă plină de întîlniri cu presa şi cu realizatorii de emisiuni de televiziune şi de radio.