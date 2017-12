Dan Bălan sărbătoreşte Crăciunul de două ori

Dan Bălan, fostul component al trupei „O-Zone”, a revenit, de cîteva luni, în peisajul muzical autohton, dar şi în clasamentele de specialitate, cu un nou nume de scenă: „Crazy Loop”. Artistul, care a petrecut ultimii trei ani în Statele Unite ale Americii, are, în acestă perioadă, numeroase motive de bucurie. „Cred că eu sînt mai cîştigat pentru că petrec Crăciunul de două ori, în România, în aceste zile şi în Moldova, unde se sărbătoreşte pe stil vechi. Abia aştept să sărbătoresc Crăciunul în Moldova, mai ales că la ţară se taie porcul, aşa cum se întîmpla în copilărie”, a mărturisit Dan Bălan.

Pe lîngă faptul că interpretul se poate bucura de sfînta sărbătoare a Crăciunului de două ori, acesta mai are un motiv întemeiat de bucurie: primul extras pe single de pe albumul „The Power of Shower”, piesa „Crazy Loop (Mm-Ma-Ma)”, ocupă locul I în Romanian Top 100. Mai mult, potrivit sistemului oficial de monitorizare a difuzărilor muzicale (Nilsen), la ora actuală, piesa „Crazy Loop” ocupă primul loc în topul difuzărilor radio şi tv din România. „Este o mare bucurie pentru mine că primul single promovat de pe album a ajuns pe locul I! Îmi amintesc de primul mare succes O-Zone în România, piesa „Despre tine” care, la fel ca şi Crazy Loop astăzi, după şapte săptămîni era pe locul doi, iar după opt săptămîni, urca pe locul 1 în RT100. Este aceeaşi nebunie ca şi atunci, şi în România şi în Moldova, şi nu pot decît să sper că al doilea single de pe albumul The Power of Shower o să placă publicului cel puţin la fel de mult cum a plăcut Dragostea din Tei”, a mai spus, încîntat, Dan Bălan.

Sfîrşitul de an plin de succese răsplăteşte pe deplin munca depusă de artist, Dan lansînd, în 2007, primul său proiect solo. Odată cu sosirea în ţară a artistului, după o perioadă de absenţă de aproape trei ani, pentru Dan Bălan a început o perioadă plină de întîlniri cu presa şi cu realizatorii de emisiuni de televiziune şi de radio.