Dan Bittman, piesă cu trupa Zero

Formaţia Zero a înregistrat o melodie alături de solistul de la Holograf, Dan Bittman. Piesa se numeşte „Îngerul meu\" şi se anunţă a fi unul dintre hiturile acestei ierni. Un teaser al melodiei a fost postat deja pe contul de YouTube al trupei, urmând ca varianta finală să apară în cursul săptămânii viitoare.

Trupa Zero a luat fiinţă în anul 2006, iar single-ul de debut a fost „Come This Way\", o colaborare reuşită cu Marius Moga. Piesa a ajuns până în finala Selecţiei Naţionale Eurovision din 2008. Tot în acelaşi an, membrii Zero devin instrumentiştii band-ului unei celebre emisiuni televizate. Trupa avea să mai participe la Eurovision şi următorii ani. În cadrul selecţiei din 2009, cei de la Zero s-au făcut remarcaţi cu piesa „Sunny Days”, iar în 2010, au participat cu piesa „Lay Me Down\". „Sunny Days\" este, de fapt, şi numele primului lor album din 2009, iar în prezent, aceştia au început deja lucrul pentru al doilea material discografic.

Piesa cu Dan Bittman se va regăsi, cel mai probabil, pe următorul album al grupului Zero, iar fanii aşteaptă curioşi varianta completă a melodiei.