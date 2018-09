Dan Bittman răspunde atacurilor: „Nu plec capul în faţa unor descreieraţi puşi să dărâme“

Dan Bittman, care a fost criticat după ce a prezentat un spectacol organizat de Primăria Sectorului 5, a declarat că "este mândru de ceea ce face" şi "nu vrea să plece capul în faţa unor descreieraţi", iar SRI ar trebui să dea un răspuns legat de bruierea microfoanelor la eveniment.

"E o maşinărie... 99% din conturile de pe care se scrie şi care au început toată povestea sunt false. Sunt inventate... revin, sunt hackeri care intră pe Facebook, peste tot. Nu înţeleg rostul. Probabil că trebuia să se ajungă şi la artişti, probabil că trebuia găsit un vinovat. Eu fac meseria asta de aproape 40 de ani. Nu mi-e ruşine de ce fac, dimpotrivă, sunt chiar mândru. Şi nu vreau să plec capul în faţa unor descreieraţi care sunt puşi, fiecare cu motivele lui, să dărâme câte ceva. Din punctul ăsta de vedere, mie lucrurile îmi sunt foarte clare",a declarat Dan Bittman, luni, pentru MEDIAFAX despre cei care i-au făcut reproşuri pe contul său de pe reţeaua de socializare online, după ce au început să circule pe internet imaginile care îl înfăţişau prezentând un spectacol organizat la sfârşitul săptămânii trecute, în faţa Academiei Militare, de Primăria Sectorului 5 al Capitalei, pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la atestarea documentară a zonei.

"Cu cei care nu sunt conturi fake am putut să intru în dialog şi să-mi explic şi eu punctul de vedere. Cu cei care sunt postaci şi sunt clar plătiţi de cineva, este foarte clar că nu acceptă nimic... am ajuns de la «curva PSD-ului» până la «o jigodie penală» şi inamicul public în România, că din cauza mea nu merge nimic... lucru pe care, sincer, nu-l cred. Aşa că nu-mi rămâne decât să se aştearnă uitarea peste prostia asta", a mai declarat muzicianul.

Dan Bittman a povestit cum a trăit cele trei zile de spectacole organizate de Primăria Sectorului 5 de vineri până duminică:"Au fost trei zile în care mai mulţi artişti au urcat pe scenă în faţa Academiei Militare. În ziua a doua, a fost marea problemă, pentru că primarul şi-a prezentat o dare de seamă după doi ani de mandat şi atunci au ieşit toate şcolile, toate grădiniţele, toate instituţiile de învăţământ din sector care au venit. Au fost aproape 10.000 de oameni, nu aduşi cu arcanul şi afirmaţia mea că «se pare că aici, în Sectorul 5, lumea e fericită» a deranjat. Dar eu asta vedeam în faţa ochilor. A fost chiar un moment în care a apărut primarul şi nu a fost huiduit, cum se întâmplă la astfel de manifestări".

Reacţiile vehemente legate de afirmaţiile sale privindu-l pe primarul PSD din Sectorul 5, Daniel Florea, a mai spus muzicianul, puteau să fie legate de orice partid:"Mie mi se pare că e penibil faptul că, dacă am prezentat un spectacol, indiferent al cărui primar, că putea să fie al oricărui alt partid, vina e a mea. Şi nu văd care e vina. Probabil, vina de a fi cetăţean în România. Când o să ajungă să-mi fie ruşine de faptul că îmi câştig pâinea în mod cinstit, o să mă retrag. Dar acum, în niciun caz".

Dan Bittman a mai afirmat că nu se va lăsa intimidat şi că va accepta în continuare să prezinte spectacole organizate de instituţii publice:

"O să accept în continuare. Cântăm, asta e meseria mea... şi nu numai asta. Cine vrea să bucure de Holograf poate să o facă în continuare... şi de mine vorbesc, nu vreau să îmi implic colegii în prostia asta. E o prostie".

Artistul a explicat faptul că nu crede că Sectorul 5 este cel mai sărac din Capitală: "Eu nu ştiu cum se trăieşte în Ferentari, deşi trec destul de des. Dar în Sectorul 5 se află toate instituţiile de forţă, sediile tuturor instituţiilor statului, de la Preşedinţie la Parlament, de la Catedrala Neamului la Facultatea de Medicină. Eu nu cred că în Sectorul 5 s-a găsit buba, că e cel mai sărac sector. Dimpotrivă, la ce bani se vehiculează în sectorul ăsta, eu cred că vorbim aiurea, în necunoştiinţă de cauză".

De altfel, a spus muzicianul, dedesubturile atacurilor îi scapă:"Nu ştiu de ce se leagă lucrurile. A fost un spectacol. Nu am cunoştinţă de subiect. Nu am cunoştinţă de dedesubturi. Nu sunt afiliat niciunui partid, nu fac politică. Pur şi simplu am fost unul dintre protagoniştii acestui spectacol, cel care a prezentat acest spectacol. Faptul că am prezentat un primar în mod civilizat şi nu m-am apucat să-l înjur pe scenă cred că a deranjat. Cred că o minimă decenţă ar trebui păstrată. Constat, însă, că suntem o ţară bolnavă de ură şi că, dacă nu eşti cu unii, eşti împotriva tuturor şi aşa mai departe. Cred cu tărie că boala asta a României trebuie cumva rezolvată. Şi de dumneavoastră, de mass-media, de televiziuni, şi de politicieni. Oamenii sunt tentaţi să ia partea unuia sau altuia şi începe o vrajbă generală. Asta e o prostie, până la urmă, pentru că nu o să trăim mai bine dacă Dan Bittman prezintă sau nu un spectacol, nu de-acolo vine traiul bun al unei ţări, să fim serioşi", a mai declarat Bittman.

Solistul trupei Holograf a mai spus că atacurile au început încă din timpul evenimentului:"Un lucru a scăpat neobservat şi cred că merită cercetat. În timpul spectacolului, cineva a venit cu un aparat de bruiat şi a bruiat toate microfoanele din scenă, şi pe discursul primarului, şi pe alte momente. Cineva, în mod concertat, angajatul cuiva, a venit cu un aparat şi a făcut lucrurile acestea. Cred că SRI, că tot vorbim atâta de el, cât şi poliţia ar trebui să dea un răspuns... «l-am găsit pe ăsta sau nu l-am găsit» sau «nu e adevărat». Asta vă pot spune cu siguranţă, pentru că noi cu asta ne ocupăm de ani întregi şi ştim când microfoanele sunt bruiate", a mai afirmat artistul.