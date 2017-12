Dan Chişu a prezentat „Websitestory” la Constanţa

Cinefilii constănţeni sunt atraşi în sala de cinema cu o nouă premieră a unui film românesc. Lungmetrajul de debut al lui Dan Chişu, intitulat „Websitestory”, va rula la Cityplex, în perioada 14 - 28 mai.

Cu fiecare premieră, filmul românesc încearcă să îşi fidelizeze publicul într-un demers similar eforturilor de salvare a unei specii pe cale de dispariţie. Datele Centrului Naţional al Cinematografiei, publicate în Observatorul Audiovizual European, arată pentru 2008-2009 o creştere a admisiilor în sala de cinema de 39%. Cota producţiei româneşti pe propria piaţă rămâne totuşi mică, de numai 2,8% în 2009, faţă de 3,6% în anul precedent, când au fost realizate şi mai multe filme. La nivel european, admisiile în sala de cinema au înregistrat o creştere de 6%, fiind vândute 981,1 milioane de bilete în 2009 faţă de 925,3 milioane cu un an în urmă. Au crescut şi preţurile biletelor de cinema din cauza investiţiilor făcute pentru proiecţia în 3D. De altfel, filmele cu cele mai mari încasări în cele 27 de ţări membre UE sunt mega-producţii 3D ca „Ice Age: Dawn of the Dinosaurs / Epoca de gheaţă 3: Apariţia dinozaurilor”, „Up / Deasupra tuturor” sau „Avatar”. Aceste trei titluri au vândut împreună 86 de milioane de bilete pe tot continentul.

Filmul românesc are o evoluţie atipică, inspirată din democraţia originală pe care societatea civilă o trăieşte. Hiperrealismul filmului autohton, ca rămăşiţă a socialism-realismului şi modalitate sigură de a face faţă costurilor de producţie, pune în evidenţă valori umane şi situaţii exagerate inspirate din viaţa de zi cu zi, într-un stil vizual impresionant cu care se identifică in extremis spectatori din întreaga lume. Numai publicul românesc nu este tocmai deschis filmului naţional, dar sunt tot mai multe motive pentru a renunţa la dubii şi prejudecăţi. „Websitestory” este un astfel de motiv. Filmul de debut al lui Dan Chişu este un experiment ce apelează la memoria şi cunoştinţele vizuale ale cinefililor. Realizat nonconformist, fără un scenariu şi filmat în numai 12 zile, lungmetrajul radiografiază o generaţie dependentă de mass-media moderne, telefonul mobil şi de Internet, suspectată deseori de cele mai sumbre vicii şi de cele mai multe ori, neînţeleasă. Această generaţie, însă, se dovedeşte, uneori, mai inocentă şi sensibilă la alegeri morale faţă de restul societăţii.

Este primul lungmetraj din România filmat cu RED Camera, o provocare pentru că, până nu demult, nu se mai filmaseră cu această tehnologie decât câteva reclame. Filmul a avut proiecţia de presă miercuri seară, la Cityplex, în prezenţa regizorului Dan Chişu, actriţei din rolul principal, Crina Semciuc şi a lui Oreste Teodorescu, la rândul său, în postură de protagonist, a directorului de imagine Ovidiu Gyarmath, dar şi a membrelor trupei Blaxy Girls, care interpretează una din piesele de pe coloana sonoră a filmului.