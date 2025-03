Dan Diaconescu, condamnat la opt ani și patru luni de închisoare cu executare

Fostul patron al OTV, Dan Diaconescu, a fost condamnat la opt ani și patru luni de închisoare cu executare, în dosarul penal în care a fost cercetat pentru act sexual cu un minor și folosirea prostituției infantile, a informat joi Judecătoria Constanța.

Diaconescu a primit condamnarea de opt ani și patru luni de detenție după contopirea a trei pedepse, iar hotărârea judecătorilor nu este definitivă.

"În baza (...), contopește cele trei pedepse, în sensul că aplică pedeapsa închisorii cea mai grea de 5 (cinci) ani și 9 luni, la care adăugă o treime din totalul celorlalte pedepse (5 ani și 9 luni, plus un an, plus un an, egal 7 ani și 9 luni; o treime din 7 ani și 9 luni, egal 2 ani și 7 luni), respectiv 2 (doi) ani și 7 (șapte) luni închisoare, pedeapsa rezultantă fiind închisoarea de 8 (opt) ani și 4 (patru) luni, în regim de detenție", reiese din soluția pe scurt publicată de Judecătoria Constanța.

Potrivit sursei citate, instanța de judecată menține măsura controlului judiciar față de Dan Diaconescu și scade din pedeapsă perioada reținerii și a arestului la domiciliu a acestuia.

Sentința este cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanța.