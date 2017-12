Dan Diaconescu nu vrea închisoare în regim închis

01:47:40 / 03 Iunie 2015

Adelina Iancu desi este gazetara se pare ca nu prea judeci bine c

Dan Diaconescu crezi tu ca e politician in devenire ? Nimeni in aceasta tara nu va reusi de unul singur aproapesa obtina la alegeri 14% din voturile romanilor cum a reusit Diaconescu ! E un om cu deosebite posibilitati si reusite ! De ce credeti ca pe o nimica toata chiar nedovedita fapta l-au bagat la inchisoare asa multi ani si inca cinci ani de a profesa dupa puscarie in media ! De frica pentru ca este in stare mai mult decat toti politicieni sa faca cand vrea un partid social al celor nevoiasi ! Deci Diaconescu este mare ,este urias ! A gresit in ultima perioada pentru ca si-a luato in cap si a avut in jurul lui multi tradatori ! Dar inginerul Diaconescu e unic e original ,ce a reusit el nu va reusi nimeni de unul singur !