Dan Mircea Neagoe, elev de clasa a IX-a admis la facultate

La doar 15 ani, Dan Mircea Neagoe stăpânește tainele fizicii, chimiei și biologiei și, deși este abia în clasa a IX-a, la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța, a dovedit că este peste nivelul colegilor săi de an. Are mai multe medalii în palmares, iar în decembrie 2014 a primit-o pe cea mai importantă de până acum: bronz la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori care s-a desfășurat în orașul Mendoza, din Argentina (2 - 11 decembrie). Mai mult decât atât, în semn de apreciere pentru reușita sa, Ministerul Educației l-a premiat, în cadrul unei festivități, cu 5.950 de lei, iar timp de un an primește bursa de merit olimpic internațional (în valoare de 450 de lei/lună). De asemenea, ministerul i-a asigurat deja un loc la facultățile din România, unde este declarat admis fără să susțină examenul. ”Mă bucur că pot să fiu deja admis la facultate, după ce termin clasa a XII-a, fără examen și mă gândesc să urmez Facultatea de Medicină de la București. Oricum, până în clasa a XII-a mai este timp să mă decid unde voi studia, dar îmi doresc să devin medic”, a spus Dan. La fel ca și colegul său de bancă, Hakan Calila, alături de care a participat la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, constănțeanul își dorește să se înscrie la Olimpiada de Științele Pământului. Competiția este destinată elevilor de liceu, iar cei care participă trebuie să aibă cunoștințe de astronomie, geologie și oceanografie, care se studiază abia în facultate, pe lângă noțiunile de fizică, biologie, chimie, engleză și matematică. ”Anul acesta, scopul meu la olimpiadă este să mă calific în lotul lărgit al României (cei mai buni 20 de tineri din țară - n.r.) și să intru în perioada de pregătire de la București cu profesori universitari. Planul meu este să mă calific la anul în lotul restrâns al României (primii șase care ajung să reprezinte țara la faza internațională a competiției - n.r.) și să reușesc, de ce nu, să câștig o medalie atunci”, a mărturisit Dan. Este o fire calculată, așa cum îi stă bine unui pasionat de științele exacte, însă visează la cât mai multe reușite la competițiile la care participă. În acest an s-a înscris și la Olimpiada de fizică, sperând să ajungă cât mai sus în clasament și să obțină o medalie în faza națională a concursului. De altfel, este convins că până în clasa a XII-a își va completa palmaresul cu alte diplome și medalii.

”FAC PREGĂTIRE ÎN FIECARE ZI” Pentru a câștiga toate medaliile la care visează, tânărul povestește că lucrează suplimentar în fiecare zi. ”În cursul săptămânii trebuie să împart timpul între școală, temele de la școală și temele de la pregătire. În timpul orelor de curs la biologie, chimie și fizică, fac pregătire suplimentară pentru olimpiadă și am teme pe care trebuie să le rezolv până la următoarea întâlnire. Și, bineînțeles, nu pot neglija restul disciplinelor”, a subliniat tânărul. Deși se pregătește suplimentar și în weekend, Dan spune că reușește să împace viața socială cu învățatul. ”În weekend sunt flexibil. În funcție de ce planuri am, dacă vreau să ies la un film sau să mă plimb cu prietenii, îmi organizez timpul ca să am câteva ore pentru pregătire, dar să mă și relaxez”, a povestit constănțeanul. Mărturisește că este o persoană destul de sedentară și nu are alte pasiuni în afara dorinței de a descoperi, așa că iese destul de rar din casă, iar atunci când o face, merge la film alături de prietenii săi. Când vrea să se relaxeze ascultă muzică rock și, deși nu își dorește un animal de companie, îi plac foarte mult pisicile.

FIECARE OLIMPIC INTERNAȚIONAL CONFIRMĂ ÎNALTA CALITATE A PREGĂTIRII DE LA ”MIRCEA”

Directorul Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân”, prof. Vasile Nicoară, consideră că reușitele fiecărui elev la olimpiadele internaționale confirmă performanța. ”Dan și colegul său, Hakan, sunt cei mai tineri elevi ai noștri care sunt beneficiarii unei forme de recompensare, meritul olimpic, care, odată conferit, le permite înscrierea fără examen la facultate”, a adăugat prof. Nicoară.