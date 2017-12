Dan Negru, operat de urgență: „A fost o tăietură urâtă, dar acum totul e ok!“

Dan Negru, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea în aceastã searã, de la ora 21.15, în postura de prezentator al show-ului “Guess My Age – Ghicește vârsta”, a avut parte de o întâmplare nefericită, chiar înainte de filmarea acestei ediții speciale a emisiunii. Cu o seară în urmă, el a suferit un accident la mâna dreaptă și, peste noapte, a trebuit operat de urgență, la Spitalul Floreasca. De altfel, Dan va apărea în show cu mâna bandajată.

“În noaptea de dinaintea filmării am fost la Floreasca, unde am fost operat de urgență. Mă tăiasem pe un șantier, încercând să ajut niște muncitori să care o sticlă care s-a spart și a căzut pe mâna mea. A fost o tăietură urâtă, dar acum totul e Ok. Nu se mai vede nimic. Adică, acum nu mai am nimic dar atunci, la filmare, am avut mâna praf. Și niște dureri groaznice. În plus, n-am dormit deloc în noaptea de dinaintea filmării”, spune prezentatorul show-ului.

În aceastã searã, de la ora 21.15, în prima ediție a show-ului “Guess My Age – Ghicește vârsta”, invitații lui Dan Negru sunt campionii Florin Răducioiu, Cătălin Moroșanu și Marian Drăgulescu. Va fi o ediție specială, în care cei trei mari sportivi se vor afla în postura de concurenți și vor trebui să ghicească cu exactitate vârsta persoanelor, unele dintre ele persoane publice, care vor apărea în fața lor. Totul pentru o cauză nobilă, căci banii pe care ei îi vor câștiga îi vor dona copiilor dintr-un lot de gimnastică. Jackpotul de la care vor porni în concurs cei trei campioni este de 30.000 de euro.