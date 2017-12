Dan Voiculescu nu se teme de judecată

Fondatorul Partidului Conservator, Dan Voiculescu, este urmărit penal pentru șantaj, după ce a fost acuzat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) că a amenințat, direct sau prin intermediari, oameni de afaceri și administratorii a trei companii, cărora le-ar fi spus că, în situația în care nu vor încheia contracte de publicitate cu trustul de presă pe care îl conduce, va declanșa o campanie agresivă de discreditare. În urma acestor acuzații, procurorii Secţiei de combatere a corupţiei au decis ca Voiculescu să fie cercetat sub control judiciar, începând cu 3 iulie 2014, și să se prezinte zilnic la sediul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Ilfov.

VIZITĂ SCURTĂ Dan Voiculescu s-a prezentat și ieri la IPJ, însă vizita nu a durat prea mult și, odată ieșit din instituție, jurnaliștii l-au asaltat cu întrebări. Cu această ocazie, Voiculescu a declarat că nu știe nimic despre acuzațiile care i se aduc și că nu are emoții pentru ziua de astăzi, când va fi un nou termen de judecată în dosarul ICA. „Nu am niciun fel de emoții, sunt conștient că am intrat într-o bătălie cu Băsescu, iar el este încă președintele României. Nu cunosc nimic. Nu e compania mea, nu știu ce informații luați, nu îmi dau seama de unde aveți aceste informații. Nu este societatea mea. Grivco era? Nu”, a afirmat Dan Voiculescu.