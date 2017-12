Dana „Marijuana“, însărcinată şi... agresată

Mărturiile şi informaţiile despre cazurile de violenţă domestică asupra vedetelor feminine autohtone par să nu se mai termine, după „valul“ stârnit de cazul Alexandrei Stan. Astfel, aproape zilnic mai apare în peisajul monden câte o vedetă agresată. Acum, un nou nume îşi face apariţia pe lista... tristă, însă un nume care nu reprezintă neapărat o mare surpriză, din cauza controverselor de care s-a înconjurat de mai bine de 15 ani. Este vorba despre fosta solistă de hip-hop Dana, alias Marijuana.

Tatăl artistei, Ion Coteanu, spune că Dana, însărcinată în luna a cincea, a fugit de lângă soţul ei, iar acum s-a mutat în locuinţa lui. Bărbatul spune că Dana i-a mărturisit că soţul ei a agresat-o, ca să piardă sarcina. „A agresat-o ca să-i provoace un avort. Acum a început să îl reclame şi nu mă bag între ei. I-am spus că acum e momentul să plece de lângă el. Sebastian i-a luat inelul, cel cu care s-a cununat. Cred că l-a şi vândut, ca să-şi plătească chiria. Ea stă de o lună de zile la mine, am fost cu maşina şi i-am luat lucrurile. Ea nu vrea să mai stea cu el. Sebastian mi-a spus că divorţează de Dana dacă îl plătesc. El nu are să-şi cumpere de mâncare, nu are nimic în frigider“, a mărturisit Ion Coteanu, tatăl artistei.