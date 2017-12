Dana Rogoz a dat “painting party”

Pentru că şi-a obişnuit prietenii cu petreceri năstruşnice şi mai ales pentru că s-a mutat în casă nouă, "Abramburica" a decis să dea un “painting party”. Actriţa a pus la dispoziţia invitaţilor... pereţii livingului, multe borcane cu vopsea, pensule, coifuri din ziare, dar şi diplome pentru cele mai bune picturi pe humă şi a lăsat lucrurile să se deruleze în... spiritul artei. “Totul era pus la punct de mine chiar cu cîteva zile înainte de petrecere, am scos toată mobila din living, am pus o folie de plastic pe jos, am făcut coifuri din ziare pentru toată lumea, am cumpărat mănuşi de unică folosinţă. Pereţii au fost împărţiţi în multe chenare numerotate, iar înainte de a începe treaba, fiecare trebuia să tragă la sorţi un bilet cu numărul chenarului pe care îl va avea la dispoziţie”, a mărturisit Dana.

Chiar dacă invitaţii au fost foarte entuziasmaţi de ideea Danei şi s-au lăsat purtaţi de inspiraţie şi talent, petrecerea Danei a avut o mică problemă, în primele cîteva ore. “Totul a mers perfect. Invitaţii au fost atît de încîntaţi de ideea petrecerii, încît, timp de trei ore, nimeni nu s-a apropiat de mîncare. Pe de o parte, îmi părea rău, căci mîncarea era făcută, în mare parte, de mine. Fiecare stătea în faţa chenarului lui şi muncea cu o pasiune teribilă. Chiar nu m-am aşteptat ca oamenii să fie atît de entuziasmaţi şi puşi pe treabă”, a mai spus sărbătorita.

După petrecere, Dana a subliniat: “Livingul meu va rămîne nemobilat, ca să nu umbresc vreuna dintre picturile făcute de prietenii mei”. La doar 21 de ani, Dana Rogoz are pe pereţii camerei: un peşte, un fluture, o fetiţă, o pisică, dar şi picturi abstracte. Cîştigătorul a fost ales prin vot democratic şi a primit o diplomă şi dreptul de a picta casa şi la exterior. Dana şi-a făcut documentarea pentru petrecere de pe internet, dar nu prea a putut pune în aplicare sfaturile găsite, pentru că petrecerea dată drept model era pentru un băiat care împlinea patru ani. Totuşi, şi la 21 de ani, un painting party poate fi plin de amuzament şi de distracţie.