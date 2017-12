Dana Rogoz este însărcinată

Vedeta TV Dana Rogoz şi-a anunţat fanii, ieri, pe blogul personal, că este însărcinată în patru luni şi jumătate. Dana a aşteptat să le dea de veste admiratorilor săi chiar în preajma zilei sale de naştere, aceasta împlinind, astăzi, 28 de ani.

„Abia am aşteptat să vină ziua mea de naştere să vă dau cea mai frumoasă veste: sunt însărcinată! Şi ca să fiu sinceră până la capăt, în timp ce scriu aceste rânduri, tocmai ce am început să plâng de emoţie. E o bucurie ce nu poate fi comparată cu nimic. Eu şi Radu ne-am dorit foarte mult un copil, aşa că suntem extrem de fericiţi, nici nu vă pot descrie în cuvinte ce simţim. Azi am intrat în 16 săptămâni! De ziua mea, ce pot să-mi doresc mai mult decât ca bebe să fie sănătos”, a scris Dana, pe blog.

Dana Rogoz (28 de ani) şi Radu Dragomir (47 de ani) s-au căsătorit în vara anului trecut, iar copilul ar urma să se nască la începutul lui 2014.