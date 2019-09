Dăncilă a propus trei membri ALDE ca miniștri în Cabinetul său

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, că i-a trimis preşedintelui Klaus Iohannis şase noi propuneri de miniştri, dintre care trei provin de la ALDE, aceștia fiind desemnați la ministerele care au aparţinut de facto ALDE. Membri ALDE propuși de premier pentru portofoliile de miniştri vacante sunt Graţiela Gavrilescu la Ministerul Mediului, Ion Cupă la Ministerul Energiei şi Ştefan Băişanu, ca ministru pentru Relaţia cu Parlamentul. „Am decis să nominalizez reprezentanţi ai ALDE pentru portofoliile rămase vacante în urma demisiilor din luna august. Am toată aprecierea pentru acei membri ai ALDE care au înţeles că România are nevoie de stabilitate şi că importante sunt România şi românii. Este important să continuăm guvernarea pentru a oferi stabilitate, să ne consolidăm imaginea României în plan extern”,a afirmat Viorica Dăncilă într-o declaraţie de presă făcută miercuri la Palatul Victoria. Premierul a mai spus că „pornind de la interesele României, am luat decizia de a desemna reprezentanţi ai ALDE. Surse din PSD declaraseră anterior că, în cazul în care cei trei acceptă portofoliile, atuci nu ar mai fi necesară restructurarea Guvernului în Parlament.

ALDE a luat o decizie de a exclude pe oricine acceptă funcţii în Guvern şi Palament sau este sprijinit de un alt partid politic pentru funcţii. În acest context, liderul grupului senatorilor ALDE Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, miercuri în plen, că Teodor Meleşcanu îşi pierde calitatea de membru ALDE şi membru în grupul senatorial, după ce a fsot ales la şefia Senatului, cu sprijinul PSD. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că, în cazul în care social-democraţii vor decide să meargă pe varianta restructurării vor rămâne doar 19 ministere plus premierul, cu zece portofolii mai puţine decât actuala structură.