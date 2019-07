Dăncilă ar putea candida împotriva lui Iohannis la prezidenţiale

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, joi, că dacă partidul îi va cere să candideze la alegerile prezidenţiale, va accepta ce spune formaţiunea sa şi nu va da înapoi, menţionând însă că opţiunea sa este să meargă în spatele altui candidat. „Nu am luat încă în calcul acest lucru. Am considerat că voi merge cu un candidat, iar eu ca prim ministru şi preşedinte PSD îl voi sprijini. Dar nu vreau să se creadă că sunt un om laş. Dacă partidul îmi va cere acest lucru şi va crede că este singura soluţie, voi accepta ceea ce spune partidul. Dar în acest moment, eu cred că este bine să avem un alt candidat, iar eu să sprijin acel candidat. (...) Dacă nu există o altă opţiune care efectiv să ne ducă spre turul II și partidul o va cere, nu voi face un pas înapoi, dar opţiunea mea este să merg în spatele altui candidat",a declarat Viorica Dăncilă, la DC News.

Preşedintele PSD a spus că prezidenţiabilul din partea social democraţilor trebuie să maximizeze şansele partidului și că intenționează să facă un nou sondaj până la anunţul oficial. „ Am vorbit în partid, i-am introdus în sondaje pe toţi cei care şi-au exprimat opţiunea de a fi candidatul PSD la alegerile prezidenţiale. Tot în sondaje am introdus şi un alt candidat, nu am dat nume, să vedem dacă există opinia că ar trebui să avem un canddiat din exterior, am introdus şi candidatul ALDE, pe Călin Popescu Tăriceanu. Am o primă evaluare și acum vreau să fac un nou sondaj, până la anunțarea candidatului, astfel încât primii doi - trei... să vedem cum stau în sondaje", a completat premierul Dăncilă.