Dăncilă: Avem 45 de zile pentru a merge în Parlament, nu ne grăbim - UPDATE

UPDATE ORA 11.45 Dăncilă, la începutul şedinţei PSD: Avem 45 de zile pentru a merge în Parlament, nu ne grăbim

Premierul Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă, la Mamaia, la începutul şedinţei Comitetului Executiv PSD, că nu se grăbeşte să meargă în Parlament şi că PSD nu va pleca de la guvernare, ci opoziţia trebuie să demonstreze că poate strânge semnături pentru moţiune.



"Trebuie să luăm anumite decizii şi să analizăm situaţia actuală din punct de vedere politic. (...) Am desemnat 5 miniştri din partea PSD, preşedintele i-a respins. A ieşit ALDE de la guvernare, am desemnat interimar pe portofoliile ALDE, dar nu am primit răspuns. Trebuie să analizăm această situaţie. Întotdeauna ce nu te omoară te întăreşte. PSD a trecut cu bine peste situaţiile dificile. Cert este că nu vom ieşi de la guvernare. Am spus şi ieri că nu îmi voi da demisia. Trebuie ca Opoziţia să îşi strângă membrii din Parlament astfel încât să treacă o moţiune", a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul a mai anunţat că PSD nu se grăbeşte să meargă în Parlament cu restructurarea pentru a cere votul de încredere.

"Avem 45 de zile pentru a merge în Parlament, nu ne grăbim. Vedem ce hotărâri vom lua în perioada imediat următoare. Nu avem motive de îngrijorare, pentru că într-o luptă merg doar cei puternici. Cei slabi sau cu îndoieli trebuie să rămână pe margine. Sunt un om puternic şi am oameni foarte puternici în jur care nu vor ezita nicio clipă", a mai spus Dăncilă.

UPDATE ORA 11.45 Firea, despre cei care depun moţiunea de cenzură: Nu văd o Gabi Szabo a politicii româneşti

Primarul PSD al Capitalei Gabriela Firea a declarat înainte de intrarea la CEx-ul PSD de sâmbătă că cei care depun moţiunea de cenzură trebuie să aibă soluţia pentru guvernare. Aceasta a declarat că nu vede o "Gaby Szabo a politicii româneşti care să alerge pe pista politică" pentru guvernare.



"Cei care vor depune o moţiune de cenzură, înţeleg că PNL va depune, trebuie să aibă nu numai voturile necesare, ci şi soluţia pentru România, guvernare. Pentru că îmi este foarte dragă atleta Gaby Szabo, eu nu văd vreo Gaby Szabo a politicii româneşti care să alerge pe pista politică pentru a ajunge la guvernare. Mi se pare că se creează contexte nefericite din punct de vedere politic pentru PSD, astfel încât PSD să piardă, candidatul nostru să fie într-o poziţie incomodă la campania pentru prezidenţiale. Este un joc toxic faţă de PSD cu bătaie lungă", a declarat Gabriela Firea înaintea CEx-ului PSD de sâmbătă de la Constanţa.

PNL a anunţat că strânge semnăturile necesare pentru iniţierea unei moţiuni de cenzură împotriva guvernului la începutul sesiunii parlamentare de toamnă. Ludovic Orban a declarat că după moţiunea de cenzură PNL va încerca să provoace alegerile anticipate, indifirent dacă va exista un guvern tranzitoriu sau nu, după căderea Cabinetului Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri, că respinge integral remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă, precizând că propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. Şeful statului a mai spus că actualul Guvern are nevoie de o confirmare în Parlament şi solicită declanşarea procedurii în acest sens.

În cazul în care noul Executivul nu va trece de Parlament, Iohannis susţine că există soluţii constituţionale pentru a nu intra într-o criză profundă.

UPDATE ORA 11.25 Preşedintele PSD Neamţ: Vom avea voturile să trecem Guvernul prin Parlament

Preşedintele PSD Neamţ, Ionel Arsene, susţine că social-democraţii vor avea avea voturile să treacă Guvernul prin Parlament.



Ionel Arsene a declarat, înaintea şedinţei Comitetului Executiv al PSD de la Mamaia, că Guvernul nu va pica şi că se beazează pe voturi când spune acest lucru.

Întrebat cum va obţine PSD aceste voturi, Arsene a răspuns „Haideţi să vedem atunci. Vom avea voturile să trecem Guvernul prin Parlament”.

Întrebat, de asemenea, dacă PSD este dispus să dea şefia Senatului celor de la ALDE, Arsene a răspuns „totul este negociabil”.

UPDATE ORA 11.13 Firea: Ponta, un om responsabil. Se pot găsi soluţii constructive şi printre adversarii politici

Primarul PSD al Capitalei Gabriela Firea susţine că liderul Pro România Victor Ponta este un om responsabil şi nu doreşte ca România să intre într-o criză. Firea consideră că se pot găsi soluţii pentru guvernare şi printre adversarii politici ai social-democraţilor.



"Eu cred că şi Victor Ponta, pentru că a fost prim-ministru, preşedinte al PSD, este un om responsabil. Sunt convinsă că nu doreşte ca România să intre într-o criză. Sunt absolut conştientă că are multă experienţă la guvernare şi ştie ce ar însemna ca România să fie condusă de un cabinet demisionar sau de un cabinet într-o criză acută. Am citit şi declaraţiile domniei sale, nu merg pe ideea unui scenariu distructiv. Cred că se pot găsi soluţii constructive chiar şi printre adversarii noştri politici de la acest moment", a declarat Gabriela Firea înaintea CEx-ului PSD de sâmbătă, la Constanţa.

PSD a purtat discuţii cu membri ai ALDE pentru a le propune unora dintre aceştia să vină în Guvern iar noul Executiv să obţină sprijinul necesar la votul în Parlament, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

ALDE a decis luni să iasă de la guvernare şi a format o alianţa electorală cu Pro România în vederea susţinerii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidenţiale.

UPDATE ORA 11.10 Viorica Dăncilă a ajuns la Mamaia, la şedinţa Comitetului Executiv

Premierul Viorica Dăncilă a ajuns la Mamaia, la şedinţa Comitetului Executiv, acolo unde se va discuta despre situaţia guvernamentală, după ce şeful statului a respins propunerile de miniştri. Dăncilă a refuzat să facă vreo declaraţie la intrare.

UPDATE ORA 11.02Firea transmite un mesaj de alarmă: Nu cred că preşedintele ar lăsa ţara fără instituţii funcţionale

Gabriela Firea, primar general al Capitalei, spune că în ciuda situaţiei politice actuale, preşedintele nu va putea lăsa ţara fără instituţii funcţionale, cum ar fi fără şedinţele de Guvern. O situaţie de criză ar putea duce chiar la criza salariilor şi pensiilor, spune Firea.



"Suntem cu toţii îngrijoraţi şi ar fi ilar să abordăm un optimism şi să spunem că nu se întâmplă nimic. Mi-aş dori ca cei care iau decizii importante preşedintele, premierul, parlamentarii, cei care participă la negocieri să se gândească la cetăţeni. Ce ar însemna o ţară intrată în criză, într-o sincopă executivă, Doamne fereşte de o catastrofă, de un moment neplăcut în care instituţiile trebuie să funcţioneze la maximum. Nu cred că preşedintele ar lăsa ţara într-o situaţie ca guvernul să nu mai poate face şedinţe, ministerele să nu mai poată funcţiona. Să facem un exerciţiu: cu o criză guvernamentală, românii trebuie să ştie că nu îşi vor mai lua salariile, pensiile, că instituţiile nu vor mai funcţiona. Într-un fel sau altul cei care au contribuit la tabloul de azi, toţi trebuie să găsească soluţia, dar nu influenţată de campanie prezidenţială", a declarat Gabriela Firea, înainte de şedinţa CEx PSD de la Mamaia.

"Nu cred că îi ajută pe români. Cred că toţi actorii politici trebuie să dea dosadă de maturitate. Ţara asta nu-şi permite un hău legislativ",a mai spus Firea.

PSD se reuneşte astăzi în CEx, la Mamaia

CEx al PSD se reuneşte, sâmbătă, la Mamaia. Viorica Dăncilă a afirmat că va fi făcută o analiză a portofoliilor din Guvern şi a paşilor următori ai partidului, în contextul în care preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că respinge integral remanierea şi cere vot de confirmare în Parlament.

Reuniunea Comitetului Executiv al PSD va fi urmată, de cea a grupurilor parlamentare ale PSD, de la ora 15.00, tot la Mamaia.

Întrebată, vineri, într-o conferinţă de presă la Constanţa dacă este posibilă o nouă remaniere, premierul Viorica Dăncilă a răspuns că acest lucru e posibil oricând. De asemenea, chestionată dacă este posibilă revenirea lui Felix Stroe în Guvern, Dăncilă a spus că „este posibilă venirea multor colegi”.

Preşedintele PSD a spus că Guvernul are legitimitate politică, adăugând că nu va demisiona din funcţia de premier. Ea a precizat că numai în cazul în care moţiunea de cenzură va fi adoptată de Parlament, atunci social-democraţii vor trebui să treacă în opoziţie.

Premierul a mai anunţat că a discutat cu unii parlamentari din ALDE care nu sunt foarte mulţumiţi de hotărârea ieşirii de la guvernare a partidului, precizând că s-ar bucura dacă foştii colegi de coaliţie s-ar întoarce.

Un alt subiect de discuţie va fi propunerea PSD pentru şefia Senatului, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX. O decizie este posibil să fie luată, în contextul în care Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că în prima zi a sesiunii parlamentare va demisiona oficial din funcţia de preşedinte al Senatului.

Social-democraţii au ca posibile variante pentru şefia Senatului pe Cristian Dumitrescu sau Ecaterina Andronescu, au precizat sursele citate.

De asemenea, PSD a purtat discuţii cu membri ai ALDE pentru a le propune unora dintre aceştia să vină în Guvern iar noul Executiv să obţină sprijinul necesar la votul în Parlament, au adăugat sursele menţionate.

Şeful statului a mai precizat că actualul Guvern are nevoie de o confirmare în Parlament şi solicită declanşarea procedurii în acest sens. Klaus Iohannis a semnat, vineri, eliberarea din funcţie a miniştrilor ALDE, care au demisionat din Guvern, respectiv de la portofoliile Energie, Mediu şi Relaţia cu Parlamentul.

Singurul ministru care a rămas în Guvern, de la ALDE, a fost Ramona Mănescu. Aceasta şi-a dat demisia la scurt timp după decizia de a fi în continuare în Executiv.