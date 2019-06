Dăncilă: Cei care cereau interzicerea ordonanțelor de urgență vor acum OUG

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, în debutul şedinţei de Guvern, că Executivul nu va emite nicio ordonanţă de urgenţă privind funcţionarea sistemului judiciar, declarându-se uimită că acum sunt cerute măsuri de urgenţă chiar de cei care cereau interzicerea ordonanţelor.

"Am observat că în spaţiul public sunt lansate din nou discuţii despre modul în care ar trebui să acţioneze sau nu Guvernul în privinţa sistemului judiciar. Se recomandă Executivului să emită de îndată un act normativ pentru ca, după câteva fraze, în acelaşi text, să i se spună să nu dea ordonanţe de urgenţă. Mă uimeşte faptul că cei care susţineau că nu trebuie să mai fie adoptate OUG pe Justiţie şi care au introdus acest aspect în referendumul din 26 mai sunt cei care acum vor regim de urgenţă. Noi am înţeles votul de la referendum şi, aşa cum am spus, vom respecta opinia cetăţenilor referitoare la faptul că Guvernul nu trebuie să mai emită OUG în legătură cu funcţionarea sistemului judiciar. Prin urmare, Guvernul nu va emite nicio ordonanţă de urgenţă legată de funcţionarea justiţiei", a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul a precizat că orice modificare legislativă în privinţa funcţionării sistemului judiciar trebuie să treacă printr-o dezbatere transparentă, printr-o consultare amplă a organizaţiilor profesionale din sistemul judiciar, prin implicarea Consiliului Superior al Magistraturii şi consultarea organismelor internaţionale în domeniu. "În ceea ce priveşte recomandările organismelor internaţionale privind funcţionarea sistemului judiciar din România, Ministerul Justiţiei va urma întocmai procedurile existente", a conchis Dăncilă.