Dăncilă cere încheierea MCV și integrarea în Spaţiul Schengen

România a confirmat statutul cu drepturi depline prin exercitarea Preşedinţiei Consiliului UE, ceea ce arată legitimitatea aspiraţiei ţării noastre de încheiere a Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), a declarat, marţi, premierul Viorica Dăncilă, în plenul Parlamentului European. "Cred că acest sentiment de recunoaştere a însemnătăţii pe care o are Uniunea Europeană pentru cetăţeni are nevoie să fie cultivată în permanenţă prin rezultate concrete. Proiectul nostru nu trebuie să promoveze o Europă cu mai multe viteze şi nici a cercurilor concentrice. România va continua să promoveze obiectivul comun de consolidare a proiectului european şi de a urmări în acelaşi timp definitivarea integrării sale. Mă refer aici la integrarea deplină a ţării noastre în Spaţiul Schengen, în cadrul căruia acţionăm deja ca membru de facto. Vom acţiona în continuare de o manieră pragmatică pentru promovarea principiilor din declaraţia de la Sibiu şi rămânem profund ataşaţi respectării valorilor democratice şi a statului de drept", a subliniat Dăncilă, în plenul Parlamentului European, cu prilejul prezentării bilanţului Preşedinţiei României la Consiliul UE.



Potrivit premierului, este important să nu existe diferenţe între statele membre, falii care să creeze standarde diferite pentru cetăţenii europeni. "Prin exercitarea Preşedinţiei Consiliului UE, România a confirmat statutul de membru cu drepturi depline, ceea ce arată legitimitatea aspiraţiei noastre de încheiere a Mecanismului de Cooperare şi Verificare. Cred în continuare cu tărie că viitorul nostru, al tuturor, nu poate fi imaginat altfel decât în cadrul unei Europe mai unite şi mai coezive, în beneficiul căreia am lucrat cu entuziasm, încredere şi profesionalism în ultimele 6 luni. Am convingerea că eforturile Preşedinţiei României la Consiliul UE reprezintă o bază consistentă pentru continuarea avansării agendei europene în perioada următoare şi urez succes Preşedinţiei finlandeze la Consiliul UE", a încheiat şefa executivului român.