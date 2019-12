Dăncilă, despre afirmaţiile lui Stănescu: Nu au nici cel mai mic sâmbure de adevăr

Viorica Dăncilă a explicat că este nedumirită de afirmaţiile lui Paul Stănescu potrivit cărora ar fi decis să candideze la prezidenţiale după o discuţie cu Klaus Iohannis. Fostul lider al PSD a precizat că nu este „nici cel mai mic sâmbure de adevăr” în declaraţiile acestuia.

„Nu ştiu de ce Paul Stănescu recurge la această interpretare care nu corespunde realităţii. Toată ţara a putut vedea cum l-am înfruntat pe preşedinte şi înainte de alegeri, dar şi în campanie. Îi amintesc faptul că am preluat partidul într-un moment dificil, după un scor dezastruos la europarlamentare. Dacă am fi rămas cu o conducere interimară am fi intrat în alegerile prezidenţiale mult mai vulnerabili. Partidul în ansamblu cred că a ieşit mai întărit după alegerile prezidenţiale. Să nu uităm că nu dădeau şansa candidatului nici să intre în turul doi. Este nevoie de reconstrucţia partidului, iar eu am avut şi am toată deshiderea pentru a pune umărul la aceste lucruri. A ne ataca între noi nu este cea mai bună soluţie pentru creşterea partidului. O declaraţie pe care nu o înţeleg şi care nu are nici cel mai mic sâmbure de adevăr”, a declarat Viorica Dăncilă, joi seara, la România Tv.

Fostul premier a mai spus că nu a vorbit niciodată cu Paul Stănescu despre candidatura la prezidenţiale, ci doar despre Congresul PSD.

„Nu am avut această discuţie. Am avut discuţia cu dl Stănescu referitoare la un Congres. Atunci nu am discutat despre candidatura la prezidenţiale. Mai mult, candidatul a fost votat în CEx, nu s-a dus aşa să candideze că i-a spus cineva să candideze. Mi se pare lucruri aberante. Dl Stănescu s-a opus în permanenţă, nu numai candidaturii, şi atunci când am vrut să candidez în Congres şi atunci când am spus că trebuie să păstrăm guvernarea. Dânsul a avut o altă viziune, eu am respectat-o. Dar aceste lucruri care vin acum după prezidenţiale pe mine mă nedumiresc foarte mult. Pe de o parte atacul la candidatul la alegerile prezidenţiale, pe de alta discuţia cu Iohannis. Cred că aceste lucruri nu sunt privite cu ochi buni de oameni”, a completat Dăncilă.

Ea a adăugat că nu a ieşit în spaţiul public cu atacuri, ci şi-a respectat toţi colegii de partid. „Eu l-am respectat pe dl Stănescu, mi-am respectat toţi colegii, nu am ieşit în spaţiul public cu atacuri. Organizaţia de la Olt a tras la prezidenţiale ca şi alte organizaţii. Ceea ce pot să spun e că nu îi înţeleg atitudinea domnului Stănescu. Un preşedinte nu face blat cu un premier atunci când îl dă jos de la guvernare sau când îi cere demisia sau îl jigneşte permanent”, a conchis Viorica Dăncilă.

Secretarul general interimar al PSD, Paul Stănescu, declarat că după europarlamentare s-a înțeles cu Dăncilă să nu fie organizat congres în 2019 și să nu candideze la Președinție. „Mariajul ăsta al nostru a durat foarte puţin, şapte, opt zile”, a mai spus el.

Acesta a mai spus joi, la Slatina, că „bătuse palma” cu Viorica Dăncilă să nu intre în cursa pentru Cotroceni, dar Viorica Dăncilă a încălcat înţelegerea după o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis.

În schimb, Klaus Iohannis a afirmat, întrebat dacă a avut o discuţie cu Viorica Dăncilă în care să o convingă să candideze la prezidenţiale, că PSD a convins-o să fie prezidenţiabilul partidului.

Dăncilă: Am discutat cu Iohannis, dar absolut niciodată despre PSD

Viorica Dăncilă a afirmat că a vorbit cu Klaus Iohannis, însă niciodată despre PSD. Ea a precizat că nu şi-ar fi permis să aibă o astfel de discuţie cu şeful statului, iar temele abordate au ţinut de Guvern, Diaspora sau Preşedinţia Consiliului UE deţinută de România în prima parte a anului.



„Am discutat cu domnul Iohannis, dar absolut niciodată despre PSD. Nu mi-aş fi permis să fac acest lucru. Am avut discuţii despre Preşedinţia rotativă, despre Diaspora, despre activitatea guvernamentală, despre miniştri pe care i-am avut în Guvern, despre respectarea deciziilor CCR. A fost o discuţie nu între un lider politic. Aceste lucruri nu au niciun sâmbure de adevăr şi eu sper ca atunci când există un reproş să vină în cadrul CEx şi nu public, mai ales când nu au niciun fundament real”, a declarat Viorica Dăncilă, întrebată dacă a vorbit cu Klaus Iohannis despre candidatura ei la prezidenţiale, aşa cum a afirmat Paul Stănescu.

Viorica Dăncilă, despre o posibilă excludere din PSD: Mă aştept la orice

Viorica Dăncilă a afirmat, întrebată dacă este posibil ca în PSD să fie luată o decizie de a fi exclusă din partid, că se aşteaptă la orice. Fostul lider al formaţiunii a adăugat că nu ştie ce va face în cazul acesta.



Vă amintesc că din ultimii trei preşedinţi ai partidului, dvs sunteţi ultima care mai sunteţi membru de partid, restul de doi au fost care exclus, care a plecat de unul singur. Vă aşteptaţi să aveţi soarta lor?

„N-ar fi exclus. După ce am văzut astăzi, nu ar fi exclus. Dar am crezut că acest partid şi membri de partid învaţă din greşeli şi atunci când am greşit nu mai repetăm acea greşeală. Dar văd că probabil acest lucru a devenit o obişnuinţă şi mă aştept la orice”, a declarat Viorica Dăncilă, joi la România Tv, întrebată dacă se aşteaptă să aibă soarta altor foşti lideri ai PSD excluşi din partid.

Chestionată ce va face în cazul unui asemenea scenariu, Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu ştiu ce voi face. Sper să nu se ajungă la acest lucru. Sper ca să existe mai multă înţelepciune şi să nu uităm că de fiecare dată când am dat afară, am dat afară şi ce am câştigat? Nu am câştigat absolut nimic. Dacă vor lua această decizie, să şi-o asume. Eu sper să nu se ajungă la o astfel de situaţie”.

Întrebată dacă se urmăreşte ca ea să renunţe la o candidatură la Congresul PSD, prin acuzaţiile sau insinuările unor lideri ai formaţiunii, cum ar fi Paul Stănescu, Viorica Dăncilă a reamintit că a spus clar că nu va candida pentru o funcţie în conducerea centrală.

„Dar eu am zis clar că nu o să candidez. La organizaţia de femei s-a votat deja sunt preşedintele interimar al organizaţiei de femei. Am vrut să mă întorc la organizaţia de la care am plecat, atunci când am fost votată în Congres preşedinte interimar. Dacă se consideră că nu este nevoie, asta este. Nu o să fac din acest lucru un capăt de ţară. Dar mi se pare un lucru complet anormal. Nu mi se pare normal ca acum după două săptămâni, am înţeles mi-am dat demisia, dar nu mi se pare normal ca în două săptămâni să putem să reglăm un pic situaţia şi să ieşim cu acuze unii împotriva altora. Nu cred că acest lucru e bine pentru partid şi nu cred că cei care ne-au votat sunt mulţumiţi de o asemenea abordare”, a conchis fostul preşedinte al PSD.