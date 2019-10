Dăncilă, despre proiecţia de guvernare a PNL: Este un program al austerităţii

Viorica Dăncilă a declarat, joi, în Maramureş, că ţara se întoarce în perioada în care a avut austeritate deoarece programul de guvernare al PNL este unul al austerităţii.

„Din câte am văzut în programul de guvernare, un program care a alocat Educaţiei doar două pagini şi acelea cu lucruri foarte rele pentru educaţie, am văzut că de fapt oamenii au de ce să fie îngrijoraţi, pentru că nu am văzut mărirea punctului de pensie de la 1 septembrie, deci asta înseamnă că vor să îngheţe pensiile, am văzut că o să privatizeze companiile din transport, am văzut că vor să aducă salariul bugetarilor la nivelul salariilor din mediul privat în loc să îşi dorească creşterea salariilor, am văzut că vor să comaseze spitale. Deci am impresia că ne întoarcem în perioada în care am avut austeritate, pentru că acest program de guvernare este un program al austerităţii”,a declarat Dăncilă.

În discursul susţinut la întâlnirea cu membrii PSD din Sighetul Marmaţiei, ea a mai spus că programul de guvernare al PNL este cunoscut şi acceptat de preşedintele Iohannis care „probabil vrea să îi pedepsească pe români”.

„Programul de guvernare este acceptat de preşedintele Iohannis. Nu pot să cred că preşedintele de facto al Partidului Naţional Liberal nu ştie de măsurile din programul Guvernului meu cum spune domnia sa, dar nu îi pasă. Probabil vrea să îi pedepsească pe români poate vrea să arate că el e şeful. Aşa fac dictatorii, aşa se comportă şi Klaus Iohannis.

Candidatul PSD la preşedinţia României, Viorica Dancilă a făcut joi o vizita de lucru în Maramureş unde a vizitat pârtia de schi şi telegondola din Borşa, şi câţiva agenţi economici şi a avut întâlniri electorale în Vişeu de Sus, Sighetu Marmaţiei şi Baia Mare.