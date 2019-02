Dăncilă, la Bruxelles: „Europa este divizată. Avem dublu standard”

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, joi, la sesiunea plenară a Comitetului Economic şi Social European, despre o criză profundă de încredere la nivel european, o criză a dublului standard şi o divizare a Europei. „O criză profundă de încredere la nivel european, a criză a dublului standard şi o divizare a Europei, într-adevăr, aceasta este situaţia actuală şi trebuie să pornim de la situaţia reală pentru a găsi soluţiile care să ducă la o ameliorare a acestei situaţii. Într-adevăr, Europa este divizată, într-adevăr avem dublu standard. Noi avem nevoie de o Europă unită şi în care toate statele membre să fie tratate în mod egal, iar acest lucru nu depinde decât de noi, de modul în care ne vom raporta la provocările existente, de modul în care vom da răspunsul aşteptat de cetăţeni. Dacă vom continua divizând şi mai mult Europa, atunci nu ne putem mira că următoarea configurare a Parlamentului European va fi una care să nu permită luarea unor decizii corecte pentru cetăţenii europeni”, a spus Dăncilă, răspunzând la întrebările ce i-au fost adresate.

Totodată, premierul a afirmat că este nevoie de cooperare între toate instituţiile europene, între toate forţele care pot să conducă „această construcţie europeană într-o direcţie bună”, astfel încât Uniunea Europeană să fie mult mai coezivă, unită şi puternică. „De aceea am şi venit astăzi aici şi am venit cu credinţa că viitorul UE trebuie să poarte amprenta noastră, a tuturor, că atunci când creionăm viitorul UE nu va fi numai viitorul pe care îl va creiona Preşedinţia rotativă a României, va fi viitorul pe care îl vom creiona toţi şi nu va fi un succes al Preşedinţiei noastre, ci va fi un succes al nostru, al tuturor şi sper ca dvs., membrii Comitetului Economic şi Social European, să vă regăsiţi atât în politicile, în dosarele care se vor finaliza pe timpul Preşedinţiei noastre, dar ceea ce dvs. propuneţi să se regăsească şi în viitoarele politici europene”, a menţionat ea. Premierul a prezentat priorităţile Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene în sesiunea plenară a Comitetului Economic şi Social European, care are loc la Bruxelles.