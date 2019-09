Dăncilă, la întâlnirea Conducerii Internaţionalei Socialiste

Viorica Dăncilă a anunţat că a participat la întâlnirea Conducerii Internaţionalei Socialiste, la New York, o întrevedere la care a reafirmat dorinţa PSD de a consolida cooperarea politică. „Am participat la întâlnirea Conducerii Internaţionalei Socialiste la New York, la sediul Naţiunilor Unite. A fost o întâlnire extrem de plăcută şi productivă, în cadrul căreia am reafirmat dorinţa Partidului Social Democrat de consolidare a cooperării politice pentru a contribui la o nouă dinamică a relaţiilor cu partenerii noştri”, a scris Viorica Dăncilă, joi, Facebook. Premierul a făcut apel la toate forţele politice să promoveze coeziunea social-economică. „Apelăm la toate forţele politice şi suntem alături de socialiştii şi social-democraţii din întreaga lume pentru a promova coeziunea social-economică, condiţii mai bune pentru o muncă decentă, tratament egal între bărbaţi şi femei şi, nu în ultimul rând, pentru a construi politici de limitare a impactului schimbărilor climatice pentru generaţiile viitoare”, a conchis Dăncilă.