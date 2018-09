Dăncilă, la Mamaia: Am făcut greșeli gramaticale, dar nu voi greși în deciziile pentru România și români

Premierul Viorica Dăncilă şi-a îndemnat colegele social democrate, vineri, la Mamaia, la unitate, spunând că nu este o soluţie să depui plângeri penale şi să jigneşti, cu referire la adversarii politici. Premierul Viorca Dăncilă a făcut referire şi la criticile la adresa sa cu privire la greşelile gramaticale pe care le face, spunând că presiunea este una imensă şi greşelile vin pe fondul oboselii. Aceasta a mai adăugat că nu are ”niciun motiv să facă un pas înapoi” şi că, de câte ori îi este greu, se gândeşte la Organizaţia de Femei.

"Să avem dispute, dar ele să fie pe lucruri bune, anul Centenar nu înseamnă jigniri, nu înseamnă scindare, nu înseamnă să îndemni la violenţă. Ce se întâmplă acum e greu de înţeles pentru noi, dar cum vor înţelege copiii, generaţiile viitoare. Dacă cei care acum îndeamă la scindare şi cred că nu vor fi judecaţi de generaţiile viitoare se înşeală", a declarat Viorica Dîncilă, la Mamaia.

Premierul a îndemnat la unitate, spunând că soluţia nu sunt plângerile penale, cu referire la liderul PNL, Ludovic Orban care a făcut plângere pe numele său pentru trădare.

"Toţi vom răspunde pentru ceea ce facem. Unii să răspundă pentru că au înlocuit proiectele cu plângeri penale, argumentele cu jigniri, că încearcă să îşi facă lobby pemntru propria persoană. Cred că e pentru prima dată când premierul în funcţie are dosar pentru pentru un act diplomatic. Înţeleg lupta politică, am văzut multe bătălii, ce înseamnă o campanie electorală, dar niciodată nu am văzut că, atunci când nu ai argument, îl jigneşti pe celălalt. Nu, nu cred în acest lucru, dar cred că românii ne judecă prin ce facem pentru ei. (...) Vă rog să nu cedăm în faţa dorinţei de scindare", a mai spus Dăncilă.

Dăncilă, despre greşelile gramaticale: Unii îmi numără virgulele. E o presiune imensă

"Am fost descumpănită de virulenţa atacurilor lansate asupra mea. Am înţeles cu timpul că cei mai înverşunaţi adversari care îmi numără virgulele şi greşelile nu au altceva de criticat şi se limitează la aceste lucruri. Da, poate că am greşit, este o presiune imensă, este o oboseală imensă; încercăm să facem mult şi, de multe ori, pe fondul oboselii, am făcut greşeli, dar nu voi greşi niciodată în deciziile pentru România şi români şi cred că asta e important. Iar faptul că nu am greşit e reliefat de drumul bun pe care merge economia românească, de deciziile pe care le-am luat, de implicarea fiecărui coleg, de implicarea tuturor, pentru că toate aceste lucruri se fac în echipă, le-am discutat şi hotărât împrreună",a spus Viorica Dăncilă, la Mamaia.

În timpul discursului, premierul a numit România şi românii ca fiind lucruri.

"În cadrul proiectelor importante pentru România am încercat să aduc toate instituţiile şi partidele politice. Am crezut şi cred că pot să ies din acest joc al urii. România şi românii sunt lucruri care trebuie să fie respectate atât pe plan intern cât şi extern", a mai spus Dăncilă.

Dăncilă: Când mi-e greu, mă gândesc la Organizaţia de Femei.Nu am niciun motiv să fac un pas înapoi

”Să ştiţi că de câte ori îmi este greu, gândul îmi zboară spre organizaţia de femei. De fiecare dată mă gândesc că nu am voie să vă dezamăgesc şi că nu am voie să fac niciun pas înapoi. De aceea vă asigur că am determinarea să merg mai departe, am determinarea să conduc acest guvern până când coaliţia de guvernare va spune stop. Nu mă intimidează nici jignirile, nu mă intimidează nici acuzxele unora sau altora atât timp cât am certitudinea că România merge pe un drum bun şi că iau decizii bune pentru români”a spus în discursul său de la Şcoala de vară a Organizaţiei de femei a PSD premierul Viorica Dăncilă.

Ea a mai spus că are ”puterea, tăria, determinarea, o echipă alături, conducerea partidului şi susţinerea coaliţiei de guvernare PSD-ALDE”.

”Nu am niciun motiv să fac un pas înapoi. Apoi îmi pun întrebarea pe care cred că multe dintre colege o au - pe mâinile cui să lăsăm România? A unui partid care vrea să dărâme guvernul cu ajutorul plângerilor penale, a unui partid care preferă circul în instituţiile statului, a unui partid care face circ în Parlamentul României? Ăştia sunt oamenii care să conducă România, care să ne conducă în direcţia bună?”, a mai spus Dăncilă.