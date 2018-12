Dăncilă: Nu e benefic ca în timp ce Guvernul e la Bruxelles, în România să se facă circ

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, că nu i se pare normal sau benefic faptul că exact în timpul în care aproape tot Guvernul se vede cu oficialii de la Bruxelles, în România să se facă atâta "circ", referindu-se la Opoziţia care a încercat să forțeze revocarea conducerii Camerei Deputaţilor.

"Am încercat să am o abordare cât mai neutră, pentru că de fiecare dată am avut acest principiu potrivit căruia lucrurile trebuie rezvolvate în România şi nu trebuie să mergem cu ele la Bruxelles. Nu avem o problemă a majorităţii, dar în acelaşi timp trebuie mai multă responsabilitate din partea celor care s-au implicat în acest joc de teatru din Parlament. Dacă au îmbrăcat haina unor demnitari, trebuie să se comporte ca atare. Nu cred că este normal şi benefic ca în timp ce Guvernul vine la Bruxelles, în România să se facă atâta circ, lucru care a putea influenţa modul de abordare a României. Vorbeam ca toţi să ne implicăm pentru o preşedinţie care să fie apreciată. Tocmai am văzut cum să nu ne comportăm. Trebuie să câştigi încrederea oamenilor, dar nu prin jigniri. Un Guvern îl schimbi când ai majoritate, când ai suport popular. (...) Cred că sunt cei care s-au obişnuit să vină la guvernare fără a avea suportul popular şi acest lucru nu e normal", a afirmat Viorica Dăncilă, într-un interviu acordat miercuri seară la Antena 3.