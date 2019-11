Dăncilă: Pentru că am cerut dezbateri sunt amenințată cu dosare și procurori

„Pentru ca am îndrăznit să-l chem pe Iohannis la o dezbatere, sunt amenințată cu procurori și dosare!... Așa cum i s-a întâmplat lui Barna, care spera să ajungă în turul doi și a avut dosar penal, același lucru trebuie să i se întâmple și lui Dăncilă?... E inadmisibil să spună un partid pe cine vor chema procurorii la audieri... Avem un președinte dictator!“

Atac fără precedent din partea președintelui PSD Viorica Dancilă, contracandidata lui Klaus Iohanis în turul doi al alegerilor prezidentiale care urmeaza să aibă loc în 24 noiembrie 2019. Joi seara, 14 noiembrie 2019, de la sediul Partidului Social Democrat,Viorica Dancila l-a acuzat pe Klaus Iohannis că a bagat DNA în campania electorală trimițând semnale prin membrii PNL că urmează să fie săltată de procurorii anticorupție. Reacția Vioricăi Dăncilă vine după ce liderul PNL, Rares Bogdan, a spus public că"Dăncilă să se pregătească de o dezbatere cu procurorii", acreditând ideea căîn scurt timp aceasta va fi chemată la sediul DNA.

Într-o fuliminantă conferință de presă,Dăncilă l-a acuzat pe Iohannis că este un președinte dictator, antieuropean, care vrea sa întoarcă România în comunism recurgând la tehnici care ne readuc într-o dictatură. Obligația lui Iohannis este, afirma Dăncilă, să precizeze de unde știe liderul PNL Rareș Bogdan ce urmează să facă procurorii.

De altfel,liderul PSD Viorica Dăncilă subliniază că în același mod a fost lucrat și liderul USR Dan Barna, care a fost eliminat din alegerile prezidențiale cu ajutorul unui dosar penal.

Iar toate aceste lucruri se intampla, apreciaza Dancila, pentru ca a avut indrazneala de a-l chema pe Klaus Iohannis la o dezbatere publica!

Publicam in continuare declaratiile facute de Viorica Dancila in conferinta de presa sustinuta joi seara, la sediul Partidului Social Democrat:

”-Pentru ca am indraznit sa-l chem pe Iohannis la o dezbatere, sunt amenintata cu procurorii si cu dosare!

-L-ati vazut pe Rares Bogdan? Citez:'Dancila sa se pregateasca de o dezbatere cu procurorii'. Ce sa inteleg?! Pentru ca am indraznit sa il chem pe presedintele Iohannis la o dezbatere in fata romanilor sunt amenintata cu procurorii si cu dosare? Ca,asa cum i s-a intamplat lui Victor Ponta, cand a candidat in 2014 impotriva lui Klaus Iohannis, si asa cum i s-a intamplat lui Dan Barna, care spera sa ajunga in turul doi si a avut dosar penal, acelasi lucru trebuie sa i se intample si Vioricai Dancila?

-Sunt foarte multe coincidente. Foarte multe lucruri care sunt nefiresti intr-un stat membru al Uniunii Europene. Ne indreptam spre un monopol de putere pe care il vrea presedintele Iohannis, la 30 de ani de la caderea comunismului, vedem un presedinte dictator, care vrea sa aiba puterea si sa o foloseasca impotriva celor care nu accepta sa mearga pe drumul pe care il creioneaza el sau nu accepta sa faca ceea ce i se ordona.

-Ii cer domnului Iohannis sa iasa public sa dea explicatii de ce Rares Bogdan, purtatorul sau de mesaj, are informatii despre ce vor sa faca procurorii.Este inadmisibil sa spuna un partid pe cine vor chema procurorii la audieri si sa nu tina cont de independenta justitiei.Toate aceste lucruri trebuie sa ne ingrijoreze.

-Avem un presedinte antieuropean, un presedinte dictator care vrea sa ne intoarca in comunism.

-Eu nu am nicio problema in a discuta cu procurorii, nu am absolut nimic de ascuns.Dar modul in care se procedeaza este unul care nu trebuie acceptat de niciun roman indiferent de partidul din care face parte si indiferent daca este inregimentat politic sau nu.Ne indreptam spre o dictatura!

-Daca nu doreste sa vina la o dezbatere, atunci isi trimite mesagerii ca sa ameninte cotracandidatii cu dosare penale si sa ameninte cu procurorii.Candidatul Iohannis trebuie sa vina in fata romanilor si sa dea explicatii de ce a venit cu asemenea amenintari.Este un lucru fara precedent, este un lucru pe care nimeni nu trebuie sa il accepte. Astazi este Viorica Dancila, dar maine poate este un alt roman, care poate nu este de acord sa i se taie pensia sau salariul".