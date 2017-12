Danemarca înființează o armată cibernetică

2015 este anul în care Danemarca va dezvolta o strategie de război cibernetic împotriva unor țări și organizații ostile. Nu mai puțin de 465 de milioane de coroane (circa 65 de milioane de euro) vor fi investite în crearea unei unități de război cibernetic ofensiv până în 2017, o măsură prezentată inițial de Ministerul Apărării. Sarcina va fi însă atribuită Serviciului de Informații al Apărării și va fi pentru prima oară când agenția de spionaj va avea competențe de a efectua atacuri

Decizia intervine ca reacție la atacurile hackerilor împotriva industriei de apărare daneze. Totodată, atacurile cibernetice pot fi efectuate pentru a paraliza sistemele de apărare aeriană, de electricitate și de alimentare cu apă ale inamicului, precum și web site-urile esențiale. Mai multe companii au fost la rândul lor vizate, China fiind considerată principalul suspect. Cu toate acestea, inițiativa de a trece de la apărare la atac în războiul cibernetic a provocat dezbateri. Experții nu sunt de acord că un atac cibernetic ar putea fi considerat egal cu o operațiune militară și, dacă da, atunci în ce măsură, deoarece declanșarea războiului necesită aprobarea Parlamentului de la Copenhaga. ”Când mergem la război, Parlamentul este cel care îl declară și armata îl poartă”, a declarat Anders Henriksen, un savant de la Universitatea din Copenhaga, pentru „Politiken“. Ministrul Apărării, Nicolai Wammen, a dat însă asigurări că războiul cibernetic nu va contrazice legislația națională.

PUBLICITATE MINCINOASĂ LA APPLE

Nu toate sunt bune pentru compania americană IT Apple, care este acuzată de utilizatori de publicitate mincinoasă în privința capacității de stocare a produselor sale iPhone, iPad sau iPod care folosesc sistemul de operare iOS 8. Apple afirmă că unele dintre modelele sale mai ieftine au 16 gigaocteți, însă doar o cincime este utilizată de cea mai recentă versiune a sistemului de operare (iOS 8), fiind redus astfel spațiul disponibil în realitate, se spune în sesizarea depusă în cursul săptămânii trecute în numele a doi utilizatori din Florida la un tribunal din California. În plus, compania Apple îi îndeamnă pe utilizatori să achiziționeze spațiu de stocare suplimentar, prin serviciul său online iCloud, când aparatul își atinge limita, se mai precizează în plângerea formulată. ”Compania oferă mai puțină capacitate de stocare decât spune în publicitate, pentru a propune mai târziu vânzarea capacității necesare într-un moment de disperare, de exemplu atunci când un consumator încearcă să înregistreze sau să facă fotografii la un concert, la un meci de baschet sau la nunta unui copil sau nepot”, adaugă plângerea. Utilizatorii precizează că fiecare gigaoctet lipsă înseamnă circa 400-500 de fotografii de înaltă rezoluție. Avocații celor care au înaintat plângerea împotriva Apple încearcă să obțină în instanță statutul de procedură în nume colectiv, precum și condamnarea companiei IT la restituirea profiturilor realizate din comercializarea aparatelor vizate. Până în prezent, compania Apple nu a răspuns întrebărilor adresate de AFP.

CELE MAI MARI VÂNZĂRI

Pe termen lung, Apple este vizată de multe amenințări și provocări. Grupul chinez Xiaomi Corp, care recent a devenit cea mai valoroasă companie nou-înființată din sectorul tehnologiei, a anunțat triplarea vânzărilor de smartphone-uri în 2014. Anul trecut, producătorul chinez de telefoane mobile inteligente a vândut 61,1 milioane de unități, față de 18,7 milioane în 2013. Vânzările din 2014, inclusiv taxele, s-au dublat anul trecut, la 74,3 miliarde de yuani, circa 11,97 miliarde de dolari, a anunțat Lei Jun, directorul general și fondatorul Xiaomi. Compania nu publică însă informații privind profitabilitatea. Lei Jun a precizat că Xiaomi vrea să se extindă și în Taiwan, Asia de Sud-Est și India.

Xiaomi, înființată de Lei Jun în 2010, a înregistrat o creștere rapidă, devenind producătorul de telefoane mobile inteligente cu cele mai mari vânzări din China, datorită prețurilor accesibile și dotărilor avansate. Compania și-a majorat recent capitalul și are o capitalizare bursieră de peste 46 de miliarde de dolari. Recent, Xiaomi a anunțat că va investi un miliard de dolari în conținut video online, pentru a sprijini vânzările serviciului său Mi Box. Analiștii estimează că veniturile din publicitatea realizată prin intermediul videoclipurilor de pe internet în China s-au ridicat la 2,6 miliarde de dolari în 2014, de la 221 de milioane de dolari în 2009.