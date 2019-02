Dani Oţil a revenit la Trofeul „Telegraf”

15:36:45 / 28 Ianuarie 2019

reporterii sunt depasiti !

Cine mai este si Otil ista ? Mare scula pe bascula .Pe noi constantenii mai repede ne-ar interesa de exemplu:De ce Farul a luat bataie la csor de le Astra.Ca nu avem aparare,ca nu avem atac .ca mai asteptam alte intariri,ca ne mai sponsorizeaza primaria,ca Marica vrea sa mai faca....sau nu ....etc..... Nu ca Otil mare ,,,vedeta,,,a venit la Constanta ca nu putea sa joace in curtea scolii nr. ???? din Bucuresti.Mi-e lehamete cand vad marile vedete ajunse peste noapte mai mari decat Hagi.I-as plati biletul de tren sa plece urgent la Bucuresti ca il asteapta pitipoancele.