Dani Oțil, se alătură iUmor

Prezentatorul matinalului Antenei 1, Dani Oțil, se alătură Deliei, lui Cheloo și lui Mihai Bendeac în jurizarea ediției 10 a celui mai nou sezon iUmor, duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Audițiile sezonului 12 iUmor continuă și un nou jurat-surpriză se va alătura celor trei bine-cunoscuți critici ai umorului.

Dani Oțil a revenit la iUmor, dar de această dată în postura de jurat.

„Sunt fan iUmor, știu foarte multe numere și mereu m-am întrebat dacă aș avea ce trebuie pentru a fi la masa juriului. De aproximativ trei ani tot aștept să fiu chemat aici. Am un filtru pe care îl pun peste tot ce se întâmplă pe scenă: omul acesta dacă ar veni cu grupul meu de prieteni la cabană și ne-ar spune glume, noi am râde sau l-am da afară în zăpadă? Cred că la asta se rezumă totul”, a declarat Dani Oțil.