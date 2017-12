Daniel Barbu şi-a luat adio de la Ministerul Culturii

Ministrul Culturii, Daniel Barbu, a plătit preţul declaraţiilor neinspirate din urmă cu câteva zile, când a spus că s-au alocat prea mulţi bani pentru programul de prevenire şi combatere a HIV/SIDA, în condiţiile în care instituţia sa a primit un buget mult prea mic în anul următor, pentru a putea pune în aplicare proiectele culturale importante. Criticat de mai toate mediile politice şi sociale, Daniel Barbu a înaintat, ieri, premierului Victor Ponta, demisia din funcţia de ministru. Informaţia a fost făcută publică de consilierul personal al ministrului Culturii, Emil Pantelimon. Referitor la această decizie, colegul său liberal Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii, a afirmat că gestul lui Barbu este unul de onoare. Însă, spunem noi, poate că şi alţi demnitari ar trebui sau ar fi trebuit să-i urmeze exemplul lui Barbu, pentru fapte sau declaraţii mult mai grave. La scurt timp după anunţ, primul-ministru a spus că a luat act de demisia lui Daniel Barbu, dar a precizat că va trimite Preşedinţiei decizia doar împreună cu propunerea de numire a unui nou ministru şi numai după ce va discuta cu conducerea PNL şi preşedintele Traian Băsescu, pentru a se pune de acord asupra numirii. „Nu pot lăsa ministerul fără conducere în această perioadă. Se apropie sărbătorile, sunt plăţi de făcut, inclusiv pentru salarii, iar singurul care poate semna este chiar ministrul, nu un secretar de Stat”, a explicat premierul Ponta.

Reamintim că ministrul Culturii, Daniel Barbu, a făcut duminică, la Craiova, o comparaţie între finanţarea Programului Naţional de Prevenire şi Control HIV/SIDA şi cea a festivalurilor culturale. „Bugetul programului naţional pentru prevenirea şi tratarea HIV/SIDA este jumătate ca valoare în comparaţie cu toate programele Ministerului Culturii. După părerea mea, nu suntem în Africa de Sud. Nu sunt milioane de concetăţeni afectaţi de acest hidos flagel al epocii noastre. Am fost cutremurat când mi-am dat seama câte Festivaluri „Shakespeare“ sau cât de amplu am putea face evenimentul Festivalul „Shakespeare“ de la Craiova dacă nu am avea acel program sau dacă acel program ar fi la jumătate”, a spus Daniel Barbu.