Daniel Craig a propus titlul celui mai recent film din seria Bond

Interpretul personajului principal al lungmetrajului “Quantum of Solace: Partea lui de consolare” susţine că ideea pentru titlul filmului îi aparţine. Daniel Craig a precizat că titlul a fost ales în timpul mai multor sesiuni de brainstorming cu producătorii. “Quantum of Solace” este titlul unei nuvele scurte a lui Ian Fleming, foarte puţin cunoscută şi a fost anunţat drept numele celui de-al 22-lea film al seriei. Conform declaraţiilor lui Daniel Craig, toate titlurile filmelor seriei Bond sînt, în esenţă, absurdităţi. Întrebat dacă este de acord cu fanii care au rîs la aflarea titlului, actorul britanic a declarat, pentru revista “GQ”: “Nu, pentru că am fost implicat în luarea deciziei. Veneau titluri din toate părţile, nu îmi aduc aminte exact, dar era ceva de genul: “The Blood On Your Face” în traducere Sînge pe faţa ta. Ştiam că nu voiam moarte, a muri, sînge sau lucruri de-astea în titlu. Aveam titlul scris pe plăcuţe şi mergeam în camere şi stăteam şi ne uitam insistent la acestea. Dacă te uiţi la litere, Q arată ciudat în titluri”. “Cum am ales titlul, lumea a început să zică: “Ooh, sună ca Harry Potter”. “Nu, este “Quantum of Solace”, ziceam eu. Numele unui film Bond nu este despre ceva anume. “Să trăieşti şi să mori”? “Octopussy”? Ce vor să spună aceste cuvinte? Mai nimic. Nu avem de ce să ne îngrijorăm”, a mai explicat actorul.

“Quantum of Solace” a fost inclusă într-un volum de povestiri al lui Ian Fleming, apărut în 1960, intitulat “For Your Eyes Only”. Producătorii filmului s-au îndepărtat de tema nuvelei lui Ian Fleming, păstrînd doar numele, care face referire la “cea mai mică unitate de măsură pentru compasiune”.

Daniel Craig a respins, totodată, ideea unui eventual “Blestem al lui Bond”, apărută în urma mai multor accidente care au precedat lansarea filmului. “Chestia cu blestemul lui Bond este jignitoare, pe bune. Să fim serioşi. Există riscuri în tot ceea ce facem şi avem cei mai buni oameni din lume care să facă cascadoriile şi sînt luate măsuri de precauţie pentru a minimaliza riscurile, dar ele există”, a afirmat Daniel Craig. A 22-a parte a seriei Bond va fi lansată pe 31 octombrie în cinematografele din Marea Britanie, cu o săptămînă înainte de a ajunge pe marile ecrane din SUA.