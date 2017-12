Daniel Craig, în postura de jurnalist

Actorul britanic Daniel Craig, interpretul agentului 007 în seria James Bond, l-a intervievat pe Thom Yorke, solistul trupei Radiohead, pentru un articol apărut în publicaţia americană „Interview”. Daniel Craig, un fan împătimit al trupei Radiohead, a discutat cu Thom Yorke la telefon, pentru acest interviu. Mărturisindu-i liderului Radiohead că este extrem de emoţionat din cauza faptului că se află pentru prima dată în postura de jurnalist, actorul britanic a spus: „Nu am intervievat niciodată pe cineva, aşadar, dacă voi pune o întrebare prostească, te rog să îmi spui să mă duc la dracu’”.

Daniel Craig l-a întrebat apoi pe Thom Yorke despre planurile pe care acesta le are în legătură cu proiectul muzical solo al său, trupa Atoms for Peace, iar apoi muzicianul a cerut să facă schimb de roluri şi i-a pus lui Daniel Craig câteva întrebări despre cariera lui actoricească. În timpul discuţiei lor telefonice, cele două vedete au vorbit şi despre procesul de digitalizare care a acaparat industria muzicală, iar Daniel Craig a dezvăluit cu această ocazie că a renunţat de curând să mai asculte muzică pe iPod: „Sunt un fel de tocilar, pentru că acum ascult muzică doar pe vinil. Chiar aşa! Desigur, ascultam muzică şi în maşină şi pentru asta îmi conectam iPod-ul, dar, de fiecare dată când creşteam volumul, apăreau tot felul de distorsiuni. Aşadar, mi-am luat un pick-up decent şi am început să îmi cumpăr tot felul de discuri pe vinil”. Cei doi au abordat şi alte subiecte în timpul acestui interviu, vorbind despre socialism, presiunea adusă de celebritate şi felul în care trupa Radiohead obişnuieşte să îşi înregistreze albumele.