Daniel Craig îşi păstrează licenţa de a seduce

Premiera celui mai recent film al actorului britanic s-a dovedit un mare succes de public. Nu este atît vorba despre numărul de bilete vîndute, ci despre numărul de admiratori care au luat cu asallt Piaţa Leicester din Londra la temperaturi sub zero grade pentru a-l vedea pe Daniel Craig. Actorul l-a lăsat pe James Bond să se odihnească şi a jucat în drama ”Defiance”, povestea a trei fraţi de origine iudaică care se înrolează în Rezistenţă şi luptă împotriva armatei naziste. Filmul în regia lui Edward Zwick îi mai are în distribuţie pe proaspătul tătic Liev Schreiber şi pe Jamie Bell, care însă au trecut aproape neobservaţi după cuplul Satsuki Mitchell – Daniel Craig. ”Nu am vrut să fac acest film pentru bani. L-am făcut pentru că mi-a făcut plăcere. Imediat ce am citit scenariul, mi-am dat seama că este vorba despre un proiect extraordinar şi am vrut să fac parte din acesta”, a explicat Daniel Craig, în vîrstă de 40 de ani.