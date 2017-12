Daniel Craig, pentru a cincea oară 007!

Producătoarea Barbara Broccoli a reușit să-l convingă pe Daniel Craig să îmbrace pentru a cincea oară smokingul lui Bond. James Bond. Publicația britanică „Evening Standard“ a avansat suma de 150 de milioane de dolari pentru care Craig a acceptat să se mai joace o dată de-a agentul 007. De-a lungul timpului, cei mai longevivi James Bond au fost: Roger Moore - șapte filme, Sean Connery - șase apariții, Pierce Brosnan - de patru ori. Filmările la noul Bond ar urma să înceapă la sfârșitul acestui an, astfel încât filmul să fie lansat în noiembrie 2018. Scenariștii Neal Purvis și Robert Wade (care scriu Bond din 1999 - "The World Is Not Enough") au anunțat deja că vor preda foarte curând povestea noii serii casei de producție Eon Productions.