Daniel Craig şi Rachel Weisz, prima apariţie publică

Actorii britanici Daniel Craig şi Rachel Weisz au apărut pentru prima dată împreună în public, în calitate de soţ şi soţie, cu ocazia unei petreceri ce a avut loc, joi, la New York. Cei doi actori păreau foarte afectuoşi unul cu celălalt, joi seară, în Manhattan, unde au asistat la premiera celui mai recent film în care joacă Rachel Weisz, intitulat “The Whistleblower”. După proiecţia filmului, cele două vedete au mers la o petrecere organizată la James Hotel din New York.

Rachel Weisz şi Daniel Craig s-au căsătorit pe 22 iunie, la New York, în cadrul unei ceremonii intime la care au participat doar patru persoane. La ceremonie au fost prezenţi Ella, fiica de 18 ani a actorului Daniel Craig, Henry, fiul de 4 ani al actriţei Rachel Weisz şi alţi doi prieteni ai cuplului. Rachel Weisz, în vârstă de 41 de ani şi Daniel Craig, de 43 de ani, au o relaţie din toamna anului 2010 şi au petrecut Crăciunul împreună, în Marea Britanie. Cei doi actori s-au îndrăgostit în timpul filmărilor pentru thriller-ul “Dream House”, ce va avea premiera pe 30 septembrie în SUA. La sfârşitul anului trecut, ambii actori s-au despărţit de partenerii lor de viaţă, Rachel Weisz de regizorul american Darren Aronofsky, cu care are un fiu, Henry Chance, de 4 ani, iar Daniel Craig, de producătoarea de film Satsuki Mitchell. Actorul britanic are o fiică, Ella, cu fosta lui soţie, actriţa scoţiană Fiona Loudon, de care a divorţat în 1994.